Facundo Mora estuvo a las puertas del podio en el Campeonato Italiano

Casi como un déjà vu del sábado, la situación vuelve a repetirse el domingo, pero esta vez definió el 3º lugar con otro italiano, Mattia Martella, quien sobre la línea aventajó por solo 13 milésimas al sanjuanino.

Lo positivo es que Facundo se metió en los puestos de punta entre los 20 pilotos de la categoría y pudo remontar un puesto 12º en clasificación: “fue un fin de semana muy bueno en el circuito de Mugello, en donde en las dos carreras estuvimos peleando el podio, asi que la verdad que muy contento” nos comentó Facundo desde Italia.

Y continúo diciendo: “El día viernes y sábado tuvimos la clasificación, en donde clasificamos 12º, no podemos hacer una buena vuelta, pero nos quedamos tranquilos igualmente porque sabía que tenía el buen ritmo y que podía ser muy rápido para las carreras. Y así fue el día sábado en la carrera uno, quedé a 13 milésimas del tercer puesto, peleando el podio hasta la última vuelta y hasta la línea de meta y el domingo igual. La verdad que muy muy contento el fin de semana muy positivo he tenido muy buen ritmo durante las carreras y me he sentido muy bien arriba de la moto y fue muy positivo” sentenció el único motociclista americano que tiene esta categoría.

Se viene el último round de la temporada del 6 al 8 de octubre en Ímola. Por el campeonato, Facundo se encuentra en el 9º puesto del campeonato con 52 unidades y buscará en el último round en la posibilidad de subirse al podio y sumar los puntos que lo dejen un poco más adelante en el campeonato, a pesar que estar entre los 10 de la SSP 300 ya es un logro más que importante.

Fuente: Sí San Juan