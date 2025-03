Fabbiani canchereó a Gago tras la victoria en el Coloso: "Detesto cuando no se acepta que el rival fue superior"

Por último, el anterior jefe de Riestra consideró: "No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque le quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto”.

Tras la derrota en Santa Fe, Gago había narrado: “Tuvimos el balón, pero lo manejamos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”.