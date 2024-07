Expulsaron a una nadadora brasileña por escaparse de la Villa Olímpica para tener una cita

image.png

Cuando los encargados de la delegación cuestionaron a la nadadora por la salida ella reaccionó de manera desafiantes e insultante. Esta respuesta hizo que decidieran inmediatamente expulsarla del evento y enviarla de regreso a Brasil. El COB describió su comportamiento como “irrespetuoso y agresivamente desafiante”.

Por su lado, y lo que le valió seguir en la cita olímpica, cuando le hicieron la misma pregunta a Santos él se resigno a pedir disculpas por haber roto las reglas. Al haber reconocido su error, el nadador continuará en el equipo y solamente recibió una advertencia.

La pareja, que compiten en el Esporte Clube Pinheiros, decidió hacer un comunicado oficial para explicar su versión de lo sucedido. Ellos asegurar que habían consultado la posibilidad de ir a la Torre Eiffel con el transporte oficial y aunque usaron la logística de la organización, reconocieron su error al no informar como correspondía su salida para cumplir las normas de la Guía de Deporte Seguro.

“Cometimos el error de no realizar la comunicación de la manera adecuada como lo exige la Guía de Deporte Seguro, por lo que fuimos advertidos. No nos comunicamos porque, a pesar de estar fuera de la Villa, toda la logística del viaje se realizó a través de los medios proporcionados por la organización”, iniciaron. Además agregaron: “Llevamos más de 3 años viviendo juntos, estos son nuestros segundos Juegos Olímpicos juntos, somos del mismo club, siempre hemos separado muy bien nuestra faceta personal y profesional, y todo aquel que nos conoce y vive con nosotros lo sabe muy bien”.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos también emitió un comunicado por esta situación: “Además de este hecho, la atleta Ana Carolina, de forma irrespetuosa y agresiva, impugnó la decisión técnica tomada por el comité de la Selección Brasileña de Natación, por lo que fue sancionada con la expulsión de la delegación y regresará a Brasil inmediatamente”, afirmaba el comunicado.

El jefe del equipo de natación brasileño, Gustavo Otsuka, habló con Reuters sobre lo sucedido y no dio vueltas: “Estamos aquí para trabajar para Brasil, no para tomarnos vacaciones. Tenemos la responsabilidad ante los 200 millones de contribuyentes que confían en nosotros. No podemos permitirnos el lujo de jugar”.