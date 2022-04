Explosivas declaraciones de un ex DT Verdinegro a la Conmebol

Por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, River visitó a Colo Colo y en un duelo medio picante, el equipo de Gallardo fue quien se quedó con los tres puntos. Sin embargo, no es solo eso, si no que Gustavo Quinteros, ex entrenador verdinegro y actual técnico en el conjunto del país vecino, expresó favoritismo por parte del arbitraje y también tiró contra la Conmebol . Pos encuentro dejó explosivas declaraciones.

En el análisis y ante los micrófonos de la prensa, el técnico argentino que pasó por el corralito de Concepción en la temporada 2006-2007 no ocultó su enojo sobre varias situaciones del encuentro y saltó con los tapones de punta. "Fue un partido parejo, no hubo diferencia futbolística notoria para uno u otro. Los detalles son los que marcan diferencia. ¿Cuál fue? Un terrible error del árbitro en el arranque de la jugada del gol de River, que no solo era falta a favor de Colo Colo, sino que era amarilla, la segunda amarilla para el jugador de River. A partir de ahí, ellos aprovechan muy bien la oportunidad y hacen un gol, que también fue error nuestro, porque no podemos rechazarla. Ese detalle marca la diferencia"