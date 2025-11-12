miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ALMATEUR

"Estar entre los cinco mejores del mundo fue increíble": el sanjuanino Maximiliano Pérez hizo historia

A los 21 años, el sanjuanino Maximiliano Pérez brilló en el Mundial de Paraciclismo y transformó la ceguera en una historia de superación y amor por el deporte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

r“El ciclismo me salvó”. Con esas palabras, Maximiliano Pérez García resume lo que significó el deporte en su vida. A sus 21 años, este joven chimbero que nació con retinopatía prematura —una afección que finalmente lo dejó sin visión en 2020— transformó la oscuridad en impulso. Desde entonces, su historia es un ejemplo de cómo la pasión y la disciplina pueden alumbrar nuevos caminos.

Lee además
Agustín Ladstatter en el plantel de Primera.
Situación límite

El sanjuanino Agustín Ladstatter se sumó al reclamo del plantel de San Lorenzo: "La situación es insostenible"
hablo el productor rural de un pueblo uruguayo que encontro la camiseta de boca en homenaje a russo
Una sorpresa

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo

Maximiliano es ciclista adaptado en la modalidad tándem, disciplina en la que un guía pedalea junto a él. En septiembre, integró la Selección Argentina de Paraciclismo en el Mundial de Pista disputado en Río de Janeiro, Brasil, donde participó en cuatro pruebas: velocidad olímpica (9.º puesto), kilómetro (no finish por rotura de bicicleta), persecución individual (5.º) y sprint lanzado (10.º). “Estar entre los cinco mejores del mundo fue algo increíble. Pasamos de la frustración por no poder terminar una prueba a la felicidad de meternos entre los mejores”, recuerda con emoción.

image

Del fútbol barrial al velódromo internacional

Hasta no hace mucho, su vida giraba en torno al fútbol. “Era 100% futbolero, no conocía otro deporte”, admite entre risas. Sin embargo, el destino lo llevó hacia el ciclismo de una manera inesperada. Tras participar en los Juegos Evita en 2021, un guía que lo vio correr lo buscó para invitarlo a probar el ciclismo adaptado. “Acepté sin pensarlo. El 7 de noviembre de ese año salimos a pedalear por primera vez y me encantó. Desde ese día no me bajé más de la bici”.

Apenas cuatro meses después, Maximiliano debutó en un Panamericano en Brasil (2022), donde obtuvo cuatro medallas de bronce. A partir de allí, comenzó un proceso de entrenamientos intensos y competencias nacionales que culminaron con su ingreso a la Selección. “Fueron años duros, con bajones, pero siempre estuvo mi familia, mi guía y mis profes empujándome a seguir. Todo esfuerzo valió la pena”.

Un ejemplo de superación sanjuanina

En enero de 2020, cuando la pandemia recién asomaba, Maximiliano enfrentó su momento más difícil: la pérdida total de la vista. “Fue muy duro. Estábamos en cuarentena, sin poder salir, sin amigos cerca. Pensé que no iba a poder hacer nada más”, cuenta. Pero el deporte volvió a aparecer como refugio. “El ciclismo me dio un propósito, me salvó de quedarme quieto, me devolvió la alegría”.

Su rutina actual combina entrenamientos diarios con su rol de ayudante de preparador físico en una escuelita de fútbol barrial. Además, continúa su formación académica y sueña con convertirse en profesor de Educación Física. “Quiero devolver todo lo que el deporte me dio, ayudando a otros chicos que estén pasando por situaciones difíciles”.

Los próximos desafíos

Maximiliano ya piensa en lo que viene: el Campeonato Argentino de Pista en Mar del Plata este mes, el Panamericano de Brasil en marzo y la Vuelta Inclusiva de San Juan en enero. También planea participar nuevamente del Ironman, en la posta de ciclismo. “Son metas que nos ayudan a seguir creciendo y mantenernos en ritmo. Hay que seguir soñando”, afirma con determinación.

El ciclismo me salvó. Pensé que no iba a poder hacer nada más, y terminé representando a mi país en un Mundial El ciclismo me salvó. Pensé que no iba a poder hacer nada más, y terminé representando a mi país en un Mundial

Agradecimientos y compañerismo

Antes de cerrar la charla, Maximiliano se toma un momento para reconocer a quienes fueron parte de su camino: “Mi familia, mis hermanos, mi guía, los profesores Javi Pez y Alfredo Tejada, Majo Quiroga y Gabriela —que también integran la Selección—, y todos los amigos que siempre están. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible”.

Su historia, como tantas que forman parte del ciclo Almateur, refleja el espíritu de quienes hacen del deporte una forma de vida, un lenguaje de inclusión y un motor de esperanza.

Embed - Almateur 25 - Maximiliano Perez

Temas
Seguí leyendo

La atleta Isabella Gómez logró el primer oro sanjuanino en Binacionales

Borja, cada vez más cerca de irse de River: su contrato vence y ya lo buscan desde México

El misterioso lugar en el que cayó la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo disparó una gran ilusión xeneize

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico, dirigirá el duelo decisivo entre San Martín y Aldosivi

Una agenda repleta de emociones: conocé la última fecha del Torneo Clausura que definirá todo

Los cinco jugadores de River que terminan contrato en diciembre y podrían irse libres

Escándalo con Lamine Yamal: lo desvincularon de la Selección por un tratamiento médico no autorizado

Las declaraciones de Lionel Messi que emocionaron a todo Barcelona: qué dijo la Pulga

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La camiseta con la que Boca rindió homenaje a Miguel Ángel Ruso cayó en un campo de Cañada Nieto, en Uruguay.
¿Una señal divina?

El misterioso lugar en el que cayó la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo disparó una gran ilusión xeneize

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland
Justicia

Condenan a la superestafadora china que quería ser la reina de Liberland

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: Me siento humillado
Testimonio exclusivo

Habla por primera vez el policía chimbero que mató a un motochorro cerca de la cancha de River y terminó con tobillera: "Me siento humillado"

Por Carla Acosta
El EPRE realizó relevamientos en Calingasta y detectó deficiencias en la red eléctrica que derivaron en una intimación a Naturgy.
Decisión

Calingasta, en crisis eléctrica: por mala calidad del servicio el EPRE obliga a Naturgy a presentar un plan de obras

San Juan se ubica entre las diez provincias con mayor peso industrial de Argentina, según un estudio de Fundar que analizó la estructura productiva nacional.
Radiografía

El mapa industrial argentino, y ¿qué papel juega San Juan?

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes
Sueldos

Las autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan llegan a cobrar hasta $10.800.000 por mes

Este miércoles, alumnos sanjuaninos responden las Pruebas Aprender 2025.
Educación

Este miércoles, San Juan evalúa a 14.490 estudiantes de sexto grado en las Pruebas Aprender 2025