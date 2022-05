Escándalo en la Asociación Deportiva de Profesionales Unidos

José Luis Flores Illa, candidato a presidente de ADEPU, habló en AM 1020 este martes sobre la impugnación que presentaron al llamado a asamblea. Dijo que “hubo problemas con el padrón de socios, había muchas personas que no figuraban, además de la poca difusión. Personas Jurídicas dio ubicaciones sobre cómo proceder para que en no más de 15 días se haga la nueva convocatoria y se haga como corresponde. Por dos votos se puede perder una elección así que hay que tener bien el padrón".