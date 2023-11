Escándalo en el fútbol inglés: ¿Manchester City y Chelsea, al borde del descenso?

Por otro lado, el City está siendo investigado por 115 presuntas infracciones desde 2009 hasta 2018 al Fair Play Financiero, pero el escrutinio es inmenso, por lo que tardaría años en concluirse la investigación del equipo de Pep Guardiola. Según pudo saber el diario inglés The Guardian, los siete veces ganadores de la Premier se enfrentan a muchos más cargos, incluido el de no ofrecer “una visión verdadera y justa de la situación financiera del club”, el de no “incluir todos los detalles” de la remuneración de jugadores y entrenadores, el de no cumplir con las normas justas reglas de juego y no cooperar en la investigación. Han negado las acusaciones y dicen que existe un “conjunto completo de pruebas irrefutables” que respaldan al club.

En el caso del Everton, una comisión independiente encontró que en las cuentas de los Toffees el equipo tuvo una pérdida de 124,5 millones de libras durante tres años hasta el final de la temporada 2021-2022. Las reglas de ganancias y sustentabilidad financiera permiten que los equipos pierdan un máximo de 105 millones de libras en un periodo de tres años o enfrentar sanciones. La sentencia fue la pérdida de 10 puntos, por lo que pasó de 14 a cuatro, peleando el último puesto con el Burnley.

Poco después de conocerse la decisión, el club respondió con un fuerte comunicado de parte de su jefe interino, Colin Chong: “Yo y todos en el club estamos en shock y decepcionados por la decisión de la Comisión de la Premier League. Creemos que la sanción es desproporcionada y totalmente injusta. La visión del club es que la dureza y severidad del castigo no son justas ni tampoco son un reflejo razonable de la evidencia que fue aportada a la Comisión. Por ese motivo, el club pretende apelar el resultado ante el Comité de Apelaciones de la Premier League”.

Una reducción de 30 puntos al Chelsea y al City implica encontrarse en lo último de la tabla junto al Burnley y a un sancionado Everton, por lo que será difícil recuperarse en las posiciones. Hasta el momento los clubes no han emitido declaraciones ni comunicados oficiales.

Los antecedentes de sanciones en la Premier League

Este tipo de sanciones no se aplicaban desde la década de los 90. El Middlesbrough y Portsmouth recibieron reducciones de puntos en la Liga y ambos descendieron.

Middlesbrough recibió una penalización de tres puntos por retirarse de un partido contra Blackburn en la temporada en 1996. Por otro lado, a Portsmouth se le dedujeron nueve puntos en 2010 después de entrar en administración, una forma de protección contra quiebra.

