"Es un hongo": la curiosa frase del DT de River señalándose una marca en el rostro

El cruce de Demichelis con Barco en el vestuario de River

Según información a la que accedió TyC Sports, Martín Demichelis fue muy duro en el vestuario con Esequiel Barco después del escándalo por la desobediencia en el penal. Por su parte, el mediocampista reconoció su error y la situación no pasó a mayores.

El DT del Millonario, en llamas por el escándalo en pleno campo de juego porque el mediocampista de Independiente no dejó que patee Miguel Borja, decidió reemplazarlo: lo sacó y mandó a la cancha a Franco Mastantuono para el segundo tiempo del partido.

Demichelis explicó por qué no sacó a Barco en el primer tiempo

Durante la conferencia de prensa, el DT contestó lo ineludible: "A cualquiera le puede pasar errar un penal o incluso dos, consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento en el entretiempo como para que siga jugando en el segundo. Esequiel es un gran chico, a veces son las emociones de los jugadores por las pulsaciones, venimos ganando, quería participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Me pidió disculpas porque no es egocéntrico y no es un chico que piense solo en él, en este caso no quería ceder la pelota pero de todo se aprende y hoy seguramente se lleve una gran experiencia".

Enseguida, aclaró: "Cualquiera de los dos son los encargados de patear y muchas veces ellos tienen que resolver en el campo dependiendo de sus propias sensaciones. Cuando erró Esequiel ahí sí participé en pedir que fuera Miguel, no se dio y el desenlace ya es conocido".

Escándalo en River: enojo de Borja, Barco no le hizo caso a Demichelis y erró un penal dos veces

Todo empezó cuando, a los 19 minutos de la primera mitad, Nacho Fernández fue derribado en el área por Néstor Breitenbruch, algo que el árbitro, Nazareno Arasa, decidió sancionar con la pena máxima. En ese momento, Borja quiso tomar la pelota, pero Barco se negó y tomó la decisión de patear él.

La calentura de Borja era visible y el colombiano pateó una pelota lejos mientras sus compañeros lo intentaban calmar. Barco, en tanto seguía firme junto al punto del penal. Así, el exjugador de Independiente y Atlanta United tuvo su remate, pero José Devecchi contuvo el disparo con sus piernas.

Mientras Atlético Tucumán celebraba el penal atajado, el árbitro esperaba la decisión del VAR respecto de una supuesta invasión del área por parte de Alexis Flores. Al revisar la evidencia, desde la cabina le indicaron al juez que la invasión había existido y que el penal debía patearse de nuevo. En paralelo a esto, Demichelis intentaba calmar a Borja y daba la orden a Barco para que el colombiano realice la ejecución en la segunda oportunidad, pero Barco seguía empecinado en patearlo él y no cedía a los reclamos.

En el banco de suplentes de River todo era confusión y enojo por la decisión de Barco. Arasa dio la orden para que se realice de nuevo el penal y Barco volvió a malograr su intento con un remate demasiado alto que jamás tuvo chances de ser gol. ¿Y Borja? Simplemente se limitó a trotar de regreso, sin hacer reclamos, mientras Demichelis se lamentaba en el banco de suplentes.

