En un partido picante y con dos expulsados, Racing y San Lorenzo empataron 1-1

Así, mientras el conjunto liderado por Ruben Darío Insua apostaba por la velocidad del Perrito Barrios, la Academia se amparó en las sociedades colectivas que exigieron a Augusto Batalla. Un envío de Nicolás Oroz a las espaldas de los centrales dejó mano a mano a Maxi Romero con el arquero, pero el ex PSV resolvió incómodo.

La elegancia de Aníbal Moreno para gestar en la ofensiva fue otro recurso del combinado local para lastimar al Cuervo. En la más clara, construyó una pared con Jonathan Gómez y profundizó para la proyección de Nardoni, quien no pudo con la notable respuesta de Batalla.

A los 21 minutos los conducidos por Fernando Gago pudieron festejar el 1 a 0 gracias a una conquista de Gabriel Hauche. El Demonio capitalizó una intervención de Romero y definió desde el sector izquierdo para el delirio de los hinchas locales. Sin embargo, antes de la finalización de la primera etapa, el ex Argentinos le cometió una infracción a Gastón Hernández y desde el VAR le sugirieron al árbitro que revisara la acción: roja directa.

Con superioridad numérica, el Gallego Insua envió a la cancha a Gonzalo Maroni en lugar de Gonzalo Luján para tener mayor peso ofensivo. Y a través de un centro preciso, el ex Boca se asoció con Bareiro y por centímetros al paraguayo se le ahogó el grito.

En el complemento, los de Boedo continuaron lastimando a través de la vía aérea, pero las intervenciones de Maroni y Bareiro no tuvieron el destino deseado. Parecía que San Lorenzo iba a llevar contra las cuerdas a Racing, pero cuando Rafael Pérez observó la segunda amarilla, la Academia volvió a tomar protagonismo para apoderarse de la pelota. Incluso pudo extender la ventaja a través de Maxi Romero, pero en un mano a mano el ex Vélez expuso sus limitaciones y no pudo definir ante la presión de Gastón Hernández. Una escena que dejó como saldo la lesión del delantero que tuvo que ser reemplazado por Paolo Guerrero.

Con más actitud que buenas ideas, el Ciclón llegó al empate gracias a la sociedad compuesta por Malcom Braida y Agustín Martegani, quienes rompieron la banda derecha para desarticular a la última línea albiceleste y abastecer a Adam Bareiro, quien tocó hacia la red sin ninguna resistencia.

San Lorenzo terminó con más resto físico y dejó una imagen en la que pudo llevarse algo más. Incluso la Roca Sánchez tuco la ocasión más clara para llevar el triunfo hacia el Pedro Bidegain.