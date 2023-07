En Miami, Messi cumplió uno de sus grandes sueños: la foto

"Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercado , a un cine, a un restaurante", dijo en alguna oportunidad el capitán de la Selección Argentina. "Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercado , a un cine, a un restaurante", dijo en alguna oportunidad el capitán de la Selección Argentina.

Fiel a su simpleza y sin querer esconderse de la gente, Leo fue reconocido. Los gestos del público a su alrededor fueron de sorpresa y luego alegría al ver que el mejor futbolista del mundo accedió a tomarse fotografías. En la imagen en la que el capitán de la selección argentina campeona del mundo aparece junto a una niña se puede apreciar a sus hijos. En otra de las postales accede a una selfie con un muchacho.

Messi vive un cambio de aire que le sienta muy bien. Optó por salir de un ambiente de plena presión como lo era el París Saint-Germain (PSG), donde decidió no renovar su contrato, y pasó a un contexto muy diferente, de mayor tranquilidad y aunque con una competición de menor nivel, en franco ascenso como lo viene siendo la Major League Soccer (MLS).