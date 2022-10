En menos de una semana y a 40 días de Qatar; Messi, Dybala y Di María lesionados

El domingo 20 de noviembre es la fecha programada para el inicio del Mundial de Qatar . La Selección no solo viene de ser campeona de América, si no que metió partidos de exhibición ante los rivales amistosos de cara a la competencia internacional. Scaloni cercano a sus jugadores, un funcionamiento colectivo aceitado y un Lionel Messi intratable . Con todas las entradas Argentinas agotadas para los tres partidos de la fase de grupos, y esperando que llegue el día que vuelva a nacer la ilusión de un país, hay preocupación en en la Albiceleste. En menos de una semana y a 31 días de Qatar; Messi, Dybala y Di María lesionados.

La primera fue la de Paulo Dybala. El volante venía de no sumar minutos con la Selección Argentina por una lesión que arrastraba justamente desde la Roma, y cuando regresó de la gira de amistosos no solo marcó un gol, si no que no pudo seguir. Se tomó el muslo de la pierna izquierda y pidió el cambio luego de convertir el 2-1 de penal en la victoria de la Roma ante el Lecce

Según informan desde Italia, los estudios médicos confirmaron la lesión del cuádriceps femoral, que lo marginaría de las canchas de uno a dos meses. Y a 41 días del Mundial, crece la incertidumbre en torno a la presencia de la Joya.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE DYBALA

Puede que este se convierta en uno de los goles más tristes de la carrera de Paulo Dybala. Se lesionó al tirar el penalti y todo hace indicar que muy probablemente se perderá el Mundial de Catar



— Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 10, 2022

El segundo fue Lionel Messi. El astro argentino tuvo que ser reemplazado en el minuto 81 del empate 1-1 del PSG contra los portugueses en Lisboa. Justamente es por aquella lesión que no pudo participar del encuentro frente a Reims el fin de semana, y ahora se perderá también el duelo ante el equipo de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

En este contexto, PSG confirmó en el parte médico oficial que Messi tiene una "pequeña molestia en el gemelo".

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE MESSI

Messi salió a falta de 10' para el final vs. Benfica en #CHAMPIONSxESPN. ¿Molestia o todo charlado con Galtier? Atención a la cámara de #SportsCenter. — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2022

La tercera y reciente fue la de Ángel Di María.El volante fue reemplazado en el partido que Juventus disputó como visitante frente a Maccabi Haifa por la Champions League. El delantero sintió una molestia en el isquiotibial derecho.

La jugada que motivó la salida del futbolista rosarino se dio a los 23 minutos del primer tiempo y en su lugar ingresó el polaco Arkadiusz Milik. Una vez que finalice el encuentro habrá que esperar si el club emite un comunicado oficial con el parte médico para conocer el grado de su lesión y el plazo de recuperación.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE DI MARÍA

"Di María":

Porque salió lesionado del partido de Juventus ante Maccabi Haifa en la #UCL — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2022

El otro complicado es Joaquín Correa. El futbolista delantero del Inter tiene una molestia en el tendón de la rodilla izquierda y "será evaluado día a día". El delantero argentino fue reemplazado prácticamente al inicio de la segunda parte por Edin Dzeko y dejó la cancha por un problema en la rodilla izquierda, que terminó confirmándose en una molestia en el tendón.

Por último y esperando que no sean más, está la lesión de Juan Foyth.El defensor tiene una lesión en la rodilla izquierda. Se estima que se va a recuperar para la primera semana de noviembre.