En descenso y sin capitán: Pablo Costi rescindió contrato, "No puedo pagar para jugar al fútbol"

Último en la tabla de posiciones y en zona roja. Peñarol no la pasa bien en el Federal A y la victoria del domingo en vez de traerle alivio para la semana, una noticia terminó bajando los ánimos. Pablo Costi decidió dar un paso al costado del equipo y el Bohemio se quedó sin capitán , "No puedo pagar para jugar al fútbol" , expresó a Tiempo de San Juan el futbolista. Esto refleja no sólo el mal momento deportivo que atraviesa la institución, sino también a nivel económico.

Costi afirmó el motivo de su salida con el campeonato en juego: "La decisión es de común acuerdo. Yo acordé un sueldo con el departamento y hoy tener que hacer frente a una vivienda se hace complicado. No puedo pagar para jugar al fútbol. Es por eso que coincidimos que era el mejor camino para ambos".

"No hay nada grave, pero sí esta realidad. Hasta no resolverlo se me apartó de la convocatoria. No me gusta terminar antes los procesos, no va conmigo y es la primera vez que me pasa. Esto ya es insostenible, el hecho de ternar que poner dinero para trabajar", añadió el jugador de larga trayectoria y que suma cinco goles en el campeonato

