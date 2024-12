Emmanuel Mas, de ascenso en ascenso: festejó el domingo como hincha y ahora como jugador

zfgj.jpg

El camino al ascenso no fue sencillo para Juventud, pero lo lograron gracias a su sólida ventaja obtenida en el partido de ida. Tras vencer 2:0 en casa, el empate 1:1 en el Parque Capurro contra Uruguay Montevideo selló su regreso a Primera División, un lugar que no ocupaba desde 2018. El equipo de Las Piedras demostró jerarquía en los momentos clave, especialmente frente a un Uruguay Montevideo que no logró gestionar la presión de remontar. Aunque el golazo de Kevin Alaniz a los pocos minutos del segundo tiempo encendió la ilusión de los locales, Juventud mantuvo la calma y se encargó de enfriar el partido. Nicolás Leguizamón fue el encargado de liquidar la serie en un contraataque letal, marcando el gol que aseguró el ascenso.