Elecciones: Qué dijo el dirigente de Unión sobre su nombre en la lista de socios de Trinidad

Pese a que el foco principal es la Asamblea Ordinaria que va a tener Trinidad este miércoles por la sede del club, la polémica se generó porque un reconocido dirigente de Unión aparece en el padrón de los socios del club del Barrio Atlético. Sin embargo, el entorno no pasó por alto su nombre y no generaron eco con la situación. El integrante de la Comisión Directiva del Azul se refirió al tema y dejó claro el por qué aparece en la lista de los asociados.

Se trata de Ernesto Vidal, socio N°1351, el dirigente actual de Unión y corredor de autos, quien aparece en la lista de los socios de Trinidad como uno de los aptos para emitir un voto a la nueva presidencia del León. Con este tema, él apuntó: "Una agrupación de Trinidad denunció el padrón de socios. Dicen que hay personas que figuran y no corresponden. Siempre estuve ligado a Unión, es el club de mis amores. Yo figuro en el padrón desde el 2018, fue para darle un apoyo al presidente Rubén Galdeano que es un amigo . Desde aquella época me me incluyeron en el libro societario de Trinidad", explicó en primera instancia a Canal 13.

Rubén Galdeano irá por una reelección en el sillón grande del Club Atlético Trinidad Rubén Galdeano irá por una reelección en el sillón grande del Club Atlético Trinidad

image.png La lista donde aparece Ernesto Vidal como socio de Trinidad

Por último, el integrante de la mesa de Unión afirmó que a pesar de aparecer en la lista, no significa que tenga que ir hasta el Barrio Atlético a emitir su voto a la nueva presidencia: "Solo figuro porque fui socio en una oportunidad. Pero este caso no habría que llevarlo a tal extremo para no seguir sembrando violencia".

El posteo de Ernesto Vidal en sus redes sociales

"No tengo q defenderme de nada, fui soy y seré genuino toda la vida como lo aprendí de mis padres y mis hnos y que muchos...muchos hoy no tienen la caballerosidad de hacerlo. Ante los paracaidistas de turno e ignorantes solo les digo...LA HISTORIA NO SE INVENTA, SE ESCRIBE!!!! Tgo 57 años de vida más 9 meses en el vientre de mi madre y una de las tantas cosas que me inculcaron fue el amor hacia la camiseta de UNION y no solo de fútbol sino de toooodos los deportes que allí se practican. Tengo si...MUCHISIMOS AMIGOS DE TRINIDAD, SAN MARTIN, ALIANZA, ARBOL VERDE, PEÑAROL, ABERASTAIN, COLÓN, DESAMPARADOS, ATENAS, Y SEGURO MUCHOS MAS QUE NI SE DE QUE INSTITUCIÓN SEAN. Y A CADA UNO DE ELLOS LOS RESPETO COMO PERSONAS NO COMO OBJETOS. LA HISTORIA NO SE INVENTA...SE ESCRIBE. Atte para paracaidistas de turno e ignorantes q quieren inventar una historia cdo en verdad TIENEN QUE ESCRIBIRLA. muchas gracias".

Las listas de Trinidad en las elecciones

En la mesa del club León se pondrán dos listas, la de la renovación y la opositora. Rubén Galdeano iría por una reelección en el sillón grande del club, mientras que el otro que quiere hacer su ingreso es Horacio Días, quien conoce como la palma de su mano el club y es integrante de la agrupación de Trinidad.