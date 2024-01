El técnico de Irak casi es golpeado por periodistas tras quedar eliminado

"Me parece triste que en vez de estar orgullosos de lo que ha hecho esta selección, de la ilusión que ha despertado en el país, de unir al país durante mucho tiempo, se dediquen ahora cuando pierde a decir cosas que no tienen sentido. Cuando ganan no dicen nada, lo dicen ahora cuando pierde. Lo único que quieren hacer es ensuciar la imagen de Irak, la selección, mi imagen, creo que no corresponde y el pueblo iraquí es mucho más inteligente que eso", afirmó.

Más tarde, en diálogo con el sitio Relevo, el exayudante de Luis Enrique en la selección española dijo saber de dónde venía la bronca con él: "Vienen siete personajes que tienen una cuenta en Instagram y ya se creen que son un medio de comunicación.Todo esto viene por una entrevista que concedí a un canal catarí. Empezaron a decirme cosas sobre ello, como si eso hubiera influido en el resultado. Les respondí que yo había dado entrevistas durante todo el torneo y habíamos ganado tres partidos. Volvieron a preguntar lo mismo otras dos veces. A la tercera me preguntó si yo veía normal que de todos los seleccionadores hubiese sido el único en dar una entrevista. Le contesté con un monosílabo, 'sí', y ahí se precipitó todo"

El adiós de Irak en la Copa Asia

El equipo se despidió este lunes al caer por 3-2 con Jordania por los octavos de final del certamen. Una fase de grupos sorprendente en el que logró clasificar en el primer lugar había motivado la ilusión respecto al seleccionado, que hoy ganaba por 2-1 pero terminó perdiendo con dos goles en el descuento.

