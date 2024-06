El sensacional show de apertura de la Copa América con Feid y el Kun Agüero

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1803940055771168982&partner=&hide_thread=false "Kun Agüero":

Por este momento antes del partido inaugural de la #CopaAmérica 2024pic.twitter.com/sRDUwP5E3M — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 20, 2024

Fue a través de sus redes sociales oficiales que el certamen confirmó su participación con una imagen de unas gafas oscuras con dos cruces en cada lente, que identifican al cantante, y la pregunta "¿y ésto?".

También estuvo en Kun Agüero en representación de la Selección argentina campeona de la Copa pasada.

Quién es Feid, el cantante elegido para el show de apertura de la Copa América 2024

Su verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos y nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. Sus inicios en el rubro de la música fueron como compositor de temas para J Balvin, Maluma y Nicky Jam.

Luego, decidió lanzarse como intérprete de sus propias canciones, lo que lo llevó a ser reconocido con premios Grammy y Billboard, ocupar los primeros puestos de los más escuchados en diferentes plataformas y tener giras alrededor de todo el mundo.

Entre sus temas más destacados se encuentran Ferxxo 100, Castigo, Normal, LUNA, Classy 101 y SORRY 4 THAT MUCH, los cuales podrían ser los elegidos para sonar este jueves en el Mercedes-Benz Stadium.