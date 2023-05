El sanjuanino que más sabe de arbitraje: "La imagen del penal no era clara; yo hubiese ido al VAR"

Tras la victoria de River y escándalo que se desató por el desaforado festejo de Agustín Palavecino, en las redes sociales no se habla de otra cosa que del penal que el árbitro Darío Herrera cobró en tiempo de descuento y le permitió al Millonario quedarse con la victoria.

En San Juan, quien opinó sobre el tema del momento fue Domingo Allegue. El sanjuanino, quien dirigió en el fútbol sanjuanino por 20 años y actualmente es instructor nacional, expresó que la polémica se generó porque la imagen "no es clara". "Aparenta ver un contacto, tal vez no es un contacto de intensidad alta, media o baja. Pero el hecho de haber un contacto, se debe cobrar infracción. Igual la imagen no muestra claramente cómo fue el contacto", comenzó diciendo Allegue.

Para el referente del arbitraje sanjuanino, Herrera debería haber solicitado la revisión de la jugada través de la tecnología: "Yo no sé si lo hubiese cobrado, pero hay que ver la posición del árbitro ya que si hay contacto, se debe sancionar. Tal vez hubiese despejado dudas con el VAR. A todos nos quedó la imagen de que no tuvo la claridad necesaria para decir ´sí, fue falta´.

De todos, Allegue respaldó al arbitraje argentino en medio de cuestionamientos por parte de dirigentes y futbolistas y calificó a estos últimos de "quejosos". "Hay una serie de condimentos en el fútbol argentino que debería tratarse, analizarse y mejorarse. Tiene que ver con el juego y las protestas. Son situaciones que dificultan la tarea del árbitro"