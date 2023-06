El regreso de Rubén Ceballos, el DT que movilizó al fútbol sanjuanino: "Los médicos me salvaron la vida"

Físicamente está intacto, pero en su espalda carga una dura batalla ganada. Aunque falta para hablar de una recuperación total, Rubén Ceballos asegura que no es el mismo de hace unas semanas atrás. Recuerda como si hubiese sido hace un instante el momento en el que lo pasaron a Terapia Intensiva, lo conectaron a un montón de cables y dejó de estar al pendiente de su celular, de su entorno, del fútbol. Recuerda cada momento de los casi 30 días que estuvo internado en una sala del Hospital Rawson, luchando contra una pancreáticos, con la incertidumbre de no saber qué podía pasar después.

"La verdad es que estuve preocupado. La pasé bastante mal, en un mes tuve todo tipo de pensamientos. No daba más. Estar en terapia fue complicado, mi cuerpo y mi mente no daba más. No sé si volví a nacer, sí sé que lo que me pasó fue una buena posibilidad de seguir y mejorar. Pensás un montón de cosas y te replanteas un montón de cosas. Son momentos que hay que valorar. A mí me sirvió mucho, me va a servir mucho. Ahora tomo todo con un doble entusiasmo por hacer las cosas", reflexiona el protagonista.