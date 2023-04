El primer equipo con identidad LGBTQ+ que rompe barreras con un stick y una bocha

“Al equipo lo veníamos pensando desde hace bastante. Tuvimos mucho apoyo por parte de mucha gente conocida de la comunidad que está relacionada con el mundo del deporte y del turismo. Nuestro primer encuentro fue en Buenos Aires y de ahí volvimos con más pilas de seguir viajando. Después tuvimos invitaciones a Puerto Madryn, San Luis y también existe la posibilidad de ir a un torneo en Brasil, aunque eso está muy verde por ahora”, cuenta Jonathan Delendati (33).

Para la comunidad, la creación de este equipo representa un gran avance en el deporte y en la lucha contra la discriminación. Además, buscan ser un ejemplo para otros deportes y disciplinas, demostrando que es posible crear espacios inclusivos y respetuosos para toda la comunidad. En San Juan, dentro del espacio LGBTQ+ el pionero fue el fútbol. Ahora es el hockey sobre césped el que busca también romper barreras promoviendo la diversidad y el respeto dentro de la sociedad, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

“Hasta el día de hoy actos discriminatorios. Por eso se arma este espacio para las personas que en sus clubes no son protagonistas del juego, que no se sientan contenidos. Hasta que las cabezas de algunas personas no cambien, siempre van a existir los comentarios o pensamientos de que una persona homosexual tiene menos capacidad que una persona heterosexual. Por eso, si bien está bueno que se generan espacios y se haga visible que todos podemos participar del mundo del deporte, a la vez en pleno siglo 21 ¿por qué se tiene que luchar para que se generen espacios, si todos podemos pertenecer a uno?”, reflexiona Ignacio Galán (22), también integrante de la Selección Argentina.

860dc9d9-e7ed-489f-9288-314fdd5496a4.jpg

Jonathan, quien practica deportes desde los 16 años, dice que esto que están viviendo y protagonizando con el hockey sobre césped no lo podrían haber vivido diez años atrás: “Desde que yo salí del clóset me costó muchísimo adaptarme a un equipo. En todo equipo había burlas e incluso no quería seguir jugando por el hecho de que tus propios compañeros se burlaban. Estaban las típicas burlas del típico machista. Entonces pasaba de vivir un momento feliz a un momento triste. Siempre había una parte en la que me bajoneaba y decía que no quería seguir más. En Inclusivos, en cambio, todos nos sentimos contenidos por todos, hasta por la entrenadora. Es una unión que no la podríamos haberla vivido años atrás”.

Marcos Jacome juega en Halcones, en una liga convencional, y también en el seleccionado LGBTQ+. Al igual que el resto, es un apasionado de la disciplina desde niño. “A veces termino muerto porque entreno en doble turno, pero todo es alegría. Acá jugamos todos, no existe la discriminación. Por eso le digo a la gente que se anime a practicar deportes, a sumarse a Inclusivos”, cierra.

“Uno juega más tranquilo, relajado. Se puede mariconear, podemos ser nosotros mismos. Nosotros no somos malos, sólo apasionados por un deporte”, Ezequiel Astudillo.