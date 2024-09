El presidente de San Lorenzo le puso un ultimátum a Ortigoza: "Si no renuncia, vamos a sacarlo"

San Lorenzo quedó expuesto en las últimas horas por el ídolo Néstor Ortigoza . Es que se filtraron videos donde el exjugador agrede a su ex pareja Lucía Cassiau. Eso generó un gran escándalo en los pasillos de Boedo, que rápidamente emitió un comunicado para solicitarle la renuncia a su cargo de vocal primero. Esta vez, su máximo dirigente lo dejó sin opción.

"Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", declaró en diálogo con Olé tras una gira por Europa para avanzar con el proyecto para el nuevo estadio en Boedo.

Sobre esta situación, Moretti explicó: "No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro (NdeR: la eliminación de San Lorenzo en los octavos de final de la Copa Libertadores). La última vez que estuvimos juntos fue contra (Atlético) Tucumán, y después de eso, no hablamos más", explicó el dirigente.

Además, Moretti confirmó que Ortigoza no se ha comunicado con el club, pese a que dos miembros de la Comisión Directiva intentaron contactarlo."Él no respondió. Siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta. Pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro", concluyó.