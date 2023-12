El presidente de Desamparados y su fuerte cruce con la barra: "Se estaban llevando dos equipos de camisetas"

"Me sorprende muchísimo que esto tome estado público o haga ruido mediático. Qué puede tener de raro que un presidente defienda el patrimonio del club. No me he trompeado con nadie ni me he cruzado a las piñas con nadie", señaló de antemano Pérez Garro en diálogo con el programa Línea de Cuatro.

El presidente de Desamparados fuerte con la barra: "Se estaban llevando los equipos de camisetas"

"Lo que pasó fue que algunos barras estaban entrando al vestuario; nosotros no nos dimos cuenta. Pero cuando los vi entrar, fui hasta el vestuario y no hubo ningún acto de violencia. Sólo les dije `dejen eso ahí` (por la indumentaria). Algunos jugadores estaban desnudos, otros por entrar a bañarse o por cambiarse. Les repetí que dejaran las cosas donde estaban, que las cosas no se manejaban así. Nosotros no tenemos ropa para el año que viene justamente porque no pudimos cerrar los sponsors por la situación económica, una camiseta cuesta 25 mil pesos y ellos se estaban llevando dos equipos completos, de camisetas y shorts. Era imposible que se los diera", agregó el dirigente.

Según el presidente, la Policía alertó rápidamente la situación y prestó asistencia: "Les pedí que no dejen que se lleven las cosas; que si se llevan algo, que vayan presos. Obvio que cuando salí del vestuario recibí agravios y me encontré con otro grupo de hinchas que no había podido entrar al camarín, ahí se da lo del video. Pero no hubo trompadas ni le pegué a un socio como dicen".

La disputa entre el dirigente y la barra viene desde hace un tiempo. En septiembre, la dirigencia se rebeló contra este grupo de hinchas y cerró la popular del Serpentario en castigo a los hechos de violencia: "Como no me dejo extorsionar, cierro la popular", había expresado en un comunicado Pérez Garro en ese momento. "

"Intentamos poner orden. Hay gente que está acostumbrada a desconocer la autoridad y eso no tiene que pasar con nosotros. Se puede discutir todo menos la autoridad del presidente y de la comisión directiva, que fueron elegidos por los socios. Nosotros vamos a dirigir los destinos del club y a defender hasta las prendas que vamos a vestir", aclaró el presidente puyutano.