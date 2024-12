El piloto que chocó a Colapinto en Qatar fue desvinculado de su equipo: ¿señal?

La salida anticipada de Ocon confirma los rumores que circulaban en días recientes. En su lugar, el rookie Jack Doohan tomará el volante en la última cita de la temporada en Abu Dhabi.

Oliver Oakes, director de Alpine, había adelantado: “Hemos discutido el tema, aunque no hay una respuesta definitiva. Es un asunto complejo; a él también le gustaría salir antes. Es una situación que viene de todos lados”.

Con esta decisión, Ocon podrá participar en las pruebas de postemporada con Haas, su próxima escudería. Así, aunque la separación ocurre antes de lo esperado, ambas partes obtienen beneficios.

Ante este panorama, el portal Last Word on Sports señaló que Alpine está en conversaciones con Colapinto. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre sus planes, ya que Doohan y Pierre Gasly son los pilotos confirmados. ¿Podrá el argentino recibir una oportunidad de último momento?