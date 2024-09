El picante mensaje de Franco Colapinto antes del Superclásico: "Las gallinas..."

Qué dijo Franco Colapinto antes del Superclásico

Aunque confesó que iba a ser difícil seguirlo por la diferencia horaria (11) entre ambos países, el piloto recién ingresado en la élite de las pistas soltó, de manera socarrona, un palito al mejor estilo Ramón Díaz: "Va a ser muy temprano (en Singapur),ya te dije ayer quién va a ganar a la mañana, pero si querés te lo digo de vuelta: Boquita. ¿Quién va a ganar? Esas gallinas no van a ganar más".

A su vez, el argentino, conocido por sus ocurrentes y divertidos tweets, hizo un guiño a una reciente declaración de Paulo Dybala: "Se les va a poner la piel rara después del partido. Después me putean los gallinas, ja".

motorshop-editado.webp Franco Colapinto palpitó el Superclásico

Reconocido hincha del Xeneize, y presionado por Leandro Paredes para generar una llegada a Brandsen 805 en conjunto,la Joya había expresado su felicidad luego de su gol a Chile, en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con la Selección Argentina, y el posterior reconocimiento del estadio Monumental. "Fue increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no pude venir a la Selección. Me puso la piel rara, así que estoy muy feliz", comentó el cordobés, que pareciera haber querido evitar la palabra "gallina" por su relación con los hinchas riverplatenses.

Días después de ser confirmado en Williams, y en la antesala de su debut en la Fórmula 1 en el circuito de Monza, Colapinto también se había acordado del cuadro de la Ribera con un desopilante grito de guerra: "Gracias a todos los argentinos que están por ahí, veo más argentinos que italianos. Y vamos Boca, dale Bo. Boooca, Boooca...",