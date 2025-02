El nuevo Desamparados, exigente y lleno de pibes para ser protagonista tras el fracaso del ascenso

Hay DT Quién es Christian Daguerre, el ex jugador que se enamoró de Desamparados y va por todo: "Que el hincha confíe y que me juzgue al final"

Sobre las importantes bajas después de que no consiguió el ascenso al Federal A, el DT aseguró que de Sportivo se fue la cuota goleadora de Omar Benavidez, Emanuel Décimo, el arquero Lucas Real, Marcos Figueroa, Agustín Stancatto, Jhan Carlos Valencia y Martín Preziosa. Y en cuanto al plantel que se quedó y armó para pelear en el Torneo Apertura de la LSF, lo tildó de 'jóvenes con experiencia' como: Lucho Argumosa, Emanuel Gil, Ezequiel Pereyra y Franco Lepe; así también se suma al conteo el semillero, que sin duda es una carta fuerte y que impone sentido de pertenencia.

Si bien todavía no se conoce cuándo y a qué hora tendrá su debut el equipo puyutano en la Liga Local, Daguerre fue claro: "Hay que jugar de igual a igual en todos lados y salir a buscar el partido de entrada".

Desamparados tiene la obligación de ser protagonista donde le toque, no nos podemos relajar. Yo vine a pelear el campeonato y no hay lugar para caminar la cancha