El milagro del "Payaso" Araoz: sufrió un accidente, le ganó a un tumor y hoy busca en el fútbol su gran salvación

WhatsApp Image 2024-04-26 at 18.20.33.jpeg

Vestido con la pilcha de Villa Obrera y con una pelota en su manos, Sergio recibió a Tiempo de San Juan en la intimidad de "La Boutique". El club en el que atajó por un tiempo se transformó en la última semana en su nueva casa, tras la propuesta que le hizo llegar el dirigente Juan Gordillo, un amigo incondicional. Allí cumplirá el rol de coordinador del plantel superior, iniciando así un nuevo camino en el fútbol sanjuanino. "Estoy muy contento por volver. Hoy me toca estar desde otro rol, pero es fútbol y todo tiene que ver con todo. Gordillo me habló para que trabajara con ellos y aquí estoy, contento. La idea es atender al futbolista, solucionar sus problemas, que puedan trabajar sin inconvenientes", expresó Araoz.

440072655_944912684302229_1982919080133312555_n.jpg

Para Sergio esta nueva función significa una gran oportunidad. Después de colgar los guantes en 2019, se dedicó por completo a su trabajo en la Cordillera. No volvió a respirar fútbol hasta hoy, que se apostó nuevamente por su gran pasión: "De a poco vamos superando el problema que tuve el año pasado. Y el apoyo de la gente, más esta oportunidad, me ayuda a hacerme más fuerte".

El accidente laboral que sufrió en marzo del 2023 lo tuvo internado en grave estado. Estuvo cuatro días peleándola en Terapia Intensiva y tras salir de allí, los médicos le detectaron el tumor. A los tres meses fue operado en Mendoza, logrando extraerle con éxito la masa neoplasica, comenzando inmediatamente una milagrosa recuperación que duró unos siete meses. No tenía estabilidad y tuvo que aprender a caminar de nuevo. Fueron sesiones diarias de kiniosiología, viajando una y otra vez a la vecina provincia. En San Juan, el kinesiólogo Rodrigo Abdalá se transformó en una especie de "ángel" para él.

Hace mucho que no iba a una cancha, que no escuchaba ni miraba partidos. Lo que me pasó fue durísimo y me dejó muy mal. Pero este regreso en Villa Obrera me va a hacer bien, me va a devolver la alegría que perdí hace un año. Hace mucho que no iba a una cancha, que no escuchaba ni miraba partidos. Lo que me pasó fue durísimo y me dejó muy mal. Pero este regreso en Villa Obrera me va a hacer bien, me va a devolver la alegría que perdí hace un año.

WhatsApp Image 2024-04-26 at 18.20.32.jpeg

Pero la lucha continúa para él. Si bien no hizo falta de quimioterapias, los médicos le diagnosticaron espasticidad (afección en la que los músculos están tensos o rígidos), con un 50% de incapacidad en su cuerpo. "Fue bastante duro lo que me pasó. Necesité un tiempo para procesarlo. Tuve ayuda de psicólogos, porque tenía mi cabeza destruida. Al fútbol ya no puedo volver a jugar, porque perdí la motricidad en mi cuerpo. Lo que más me afectó es la parte derecha de mi cuerpo, y yo siempre fui derecho. Mi derecha es la zurda. Estoy medicado de por vida, además porque sufro de calambres todos los días. Es una lucha diaria, pero tengo que aceptarla. Al final siempre hay una luz de esperanza", señaló.

Hoy Araoz se refugia en los suyos, en su familia, en sus amigos de la vida y los que cosechó gracias al fútbol. "Le estoy metiendo como le metí siempre en el fútbol. Nunca bajé los brazos. Y no puedo bajarlos porque tengo una hermosa familia, tengo a mi señora y mis hijas que me están apoyando día a día y me alientan siempre. También es importante el respaldo de la gente del fútbol. Después que salí de terapia me enteré todo lo que generaron en redes sociales y estoy agradecido. Es el cariño que uno cosechó a lo largo de todos estos años", cerró.