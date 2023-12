El legado de su abuelo y el Club Rivadavia, un vínculo eterno

"Cuando el ex Presidente me dijo que dejaba, que no podía seguir por temas económicos, yo llamé a Asamblea, porque sentía que tenía una deuda con la institución", le dijo a Tiempo de San Juan.

Una de los primeros ítems a tratar en la institución de La Bebida fue trabajar en el sentido de pertenencia, la motivación y en la concurrencia al estadio de la calle Comercio.

"Somos todos de La Bebida. Hice mi infancia ahí, e incluso, mi familia ha vivido en la casa de la cancha"

Verónica es la presidenta del Club Sportivo Rivadavia, por amor y porque así lo eligió. Siempre un amor eterno por los colores y tomando el legado que le dejó José, su abuelo, para seguir escribiendo la historia.

image.png

"Lejos de lo deportivo, yo siempre hice política. He sido Consejal, Secretaria de Gobierno y actualmente trabajo en la Cámara de Diputados", relató la presidenta del club de La Bebida y del fútbol femenino de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quién además es mamá de Damián (17) y Larisa (8).

Cuando la máxima dirigente de la institución eligió tomar el frente, supo de entrada que el camino no iba ser fácil, sino más bien un desafío constante: "Sabía que estaba en un círculo netamente machista, pero las mujeres desde hace rato nos fuimos incorporando en este tema".

El día que asumí la responsabilidad, estábamos en descenso, fue un desafió. Me la jugué por todo y que sea lo que Dios quiera. Llegue al club y empezamos a repuntar

Sobre el buen presente del Regional Amateur, Vero contó que todo se fue dando y que nada es casualidad: "Lo del Regional no me lo propuse, pero cuando salieron las plazas, dije 'quiero jugarlo', me preguntaron si estaba segura y sí. Lo estaba. Es un club que le cuesta siempre el doble, cuando vivís de la recaudación siempre es poco".

image.png

"Nos tocó una zona muy difícil, decidimos armarnos para no pasar vergüenza y mirá donde estamos. Éramos candidatos a quedar afuera en la primera ronda. Aún no hemos ganado nada y estamos con los pies sobre la tierra", afirmó su presidenta.

Rivadavia viene de eliminar a Desamparados en el Serpentario y luego barrió a 25 de Mayo en los octavos. Su estadía está en cuartos y se medirá con un equipo de San Luis. Su primer viaje.

"El club es mi momento de paz, es donde está mi familia, donde me gusta compartir con los chicos. Las drogas y las adicciones son muchas y me gusta estar permanente encima de ellos marcando el deporte. Eso hace que te olvides de todo. Un escape. Te encontrás con vos misma", dijo sobre su amor por la institución de La Bebida.

image.png

En su primera participación en el campeonato más federal, el club dio la sorpresa y su presente es alentador. Tiene en sus filas al pibe Riveros, que ya marcó terreno en la categoría y es un tanque al que todo temen.

"Me imagino un Federal. Nos tocó una zona difícil. Aún confiando en todos ellos, sabíamos que podíamos quedar afuera, porque también se pone en juego la historia de los clubes. No todos tienen una estructura", aseguró.

"Tengo equipo, cancha, lugar, ¿por que no soñar? hay hambre de gloria", cerró Verónica Alfaro, la presidenta que sostiene el legado de su abuelo y persigue el sueño de ascenso.