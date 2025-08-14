El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni cuando una fanática lo grabó mientras pagaba en un kiosco

Lionel Scaloni , uno de los referentes más importantes del fútbol argentino a nivel internacional, volvió a ser protagonista en redes sociales, aunque esta vez lejos de una cancha. El director técnico campeón del mundo en Qatar 2022 mantiene un estilo de vida reservado, pero una situación reciente mostró que, incluso en la rutina diaria, no pasa desapercibido.

En las últimas horas comenzó a circular un video donde se lo ve en una escena completamente cotidiana: haciendo compras en un kiosco. Vestido con una remera de la Selección argentina, esperaba su turno para pagar cuando una mujer, sin previo aviso, sacó su celular y comenzó a grabarlo.

La reacción de Scaloni fue tan espontánea como sincera. Al notar la cámara a pocos centímetros de su rostro, soltó un breve “Uh, hola” y esbozó una sonrisa, aunque se lo percibió algo incómodo. En redes, los usuarios destacaron su amabilidad pese a la sorpresa, y cuestionaron la falta de discreción de la fanática.

Un detalle que no pasó inadvertido fue el más “argentino” de todos: en sus manos llevaba paquetes de bizcochitos de una reconocida marca, infaltables para acompañar el mate.