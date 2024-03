El hockey sobre patines, cuna y de presente brillante: dos referentes opinan

El Hockey sobre Patines es una marca registrada del país, aunque muchos no lo sepan. Su paso es arrollador y sigue en alza después del Mundial que se disputó en San Juan, donde Argentina gritó campeón en todas sus categorías. Con chapa, ahora dejaron su huella en el Panamericano de Colombia, llenándose nuevamente de gloria . Tiempo de San Juan charló con dos personas importantes de la disciplina sobre el fenómeno del stick, la bocha y la camiseta albiceleste, con gran aporte sanjuanino.

"El hockey es el deporte por excelencia en nuestra provincia y también en el mundo. San Juan es el lugar donde todos quieren venir a jugar, dirigir y arbitrar. El ejemplo mas reciente es la Copa Intercontinental. Quizás acá no nos dimos cuenta, pero en cada crónica deportiva y testimonio de los jugadores extranjeros destacan que el Cantoni es el Maracaná del hockey. Destacan la pasión del público y lo que significa jugar en un estadio con 6 mil personas en las gradas", relató.

El hockey está en el ADN de los sanjuaninos

El paso por el Panamericano de Naciones fue muy bueno y a los rivales de turno, las delegaciones nacionales los eliminaron de 'taquito'.

"Nunca hay que subestimar a los rivales. Un torneo como el Panamericano sirve para tener esos partidos internacionales que no abundan en América, en donde Argentina es muy superior a la mayoría de los demás equipos, pero después, a nivel mundial, te encontrás con otra realidad, sobre todo cuando les toca enfrentarse con otras potencias como son España, Portugal. Incluso Italia", resaltó la periodista especialista en el hockey sobre patines.

Aunque, Carlos Nicolía, jugador del Benfica y campeón del mundo con la Selección Argentina, prefirió ser más cauto asegurando que: "Siempre vamos a tener rivales, eso más que nunca y más cuando se viene bien; todos le quieren ganar a la Sub 19, Femenino o Masculino. Si pensamos que no tenemos rivales es el talón de Aquiles que vamos a tener de aquí a cinco mundiales. Tenemos un grandísimo equipo con las nuevas generaciones. La Selección Argentina siempre estuvo un paso atrás de los demás, por una cuestión de preparación, de juego, tiempo, de que siempre llegamos al límite en todo. Eso nos hizo querer más y llegar a demostrar que con poco estamos para ganar mundiales".

Pero Dara insistió que en el Panamericano, estaba todo dado para que Argentina se lleve la competencia. "Si hablamos del Panamericano, no me sorprende que las tres selecciones hayan obtenido el título. Es más, la sorpresa hubiera sido que no lo ganaran. Los rivales a vencer siempre fueron los chilenos. Además, la presión estaba toda puesta en Argentina, son los actuales campeones del mundo, y más allá del titulo Panamericano, tenían que clasificar a los próximos WSG de Roma", señaló la periodista.

En tanto Nicolía, desde adentro, opinó que más allá de ser un paso arrollador, también jugó el factor 'suerte': "Me acuerdo que en el 2019 merecíamos ganar la final, por mucha diferencia hicimos un partido increíble pero lo perdimos. No lo veo como un paso arrollador, sino como que tenemos una gran generación y un factor llamado suerte".

Por último, sobre cuál es el elemento fundamental para mantener estas tres divisiones en lo más alto, la comunicadora expresó: "Desde hace un tiempo se está trabajando más profesionalmente con las selecciones, y eso ha incluido el trabajo con psicólogos deportivos que son muy necesarios en todos los deportes. Particularmente, con nuestras selecciones, el saber que son los actuales campeones del mundo y que los ojos del hockey están y estarán encima de ellos, después de hacer historia en los WSG 2022 los lleva a querer superarse día tras día".

Nicolía, por su parte, apuntó que "la mentalidad ganadora se mantiene con los pies en la tierra, cuando sabes que para seguir arriba tenés que sentir que te faltan cosas".

"Es una realidad que España, Italia y Portugal tienen un destaque o un avance en comparación a la Selección Argentina que es que sus jugadores juegan la misma liga; en cambio, Argentina tiene que juntar 12 jugadores en un mes para generar juego y definir un campeonato del mundo. Eso también tener una mentalidad ganadora, el saber que estamos un paso atrás pero con muchas ganas", cerró el hockista