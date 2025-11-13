El hockey de Colón exige ser local en semifinales y avisa que podría ir a la Justicia

A días de que se dispute una de las semifinales más esperadas de la Serie A2 de hockey sobre patines, surgió una fuerte controversia que pone en pausa la calma del certamen. Colón Junior reclamó oficialmente ser local en el duelo ante Barrio Rivadavia, previsto para el lunes 17 de noviembre a las 21.30hs, y exige que la Federación Sanjuanina de Patín respete lo establecido por el reglamento. ¿Cuál es el problema?

El planteo, firmado por el presidente Juan Gerardo Iturrieta, señala que las normas de World Skate, adoptadas por la federación, determinan que las instancias definitorias deben disputarse en la cancha del equipo que mejor ubicación logró en la fase regular. Según Colón, ese lugar les corresponde y la programación actual desconoce lo establecido por la normativa.

Iturrieta remarcó que el reclamo no es solo una cuestión reglamentaria: la localía impacta directamente en la recaudación, el apoyo del público y las condiciones deportivas con las que el equipo afronta una semifinal. En el escrito, la dirigencia advierte que, si su pedido no es atendido, evaluarían presentar una medida cautelar que podría frenar el desarrollo del torneo.

El reglamento internacional es claro: la ventaja deportiva en playoffs corresponde al mejor posicionado, a menos que exista un sistema especial -como sorteo o rotación- que no aplica en este caso. Colón presentó la nota antes del encuentro, por lo que ahora la Comisión de Competencia debe emitir una respuesta urgente.

El reclamo encendió la expectativa en el ambiente del hockey sanjuanino. Aunque el partido continúa fijado para el lunes, la definición sobre la localía genera incertidumbre entre clubes, simpatizantes y dirigentes.

