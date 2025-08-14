jueves 14 de agosto 2025

Torneo Clausura

El fútbol sanjuanino sale a la cancha con el quinto capítulo: los choques confirmados y el debut de ¿Motoneta Penco?

Los partidos comenzarán a jugarse desde este viernes. La jornada sabatina será la más cargada del fin de semana, con cinco partidos programados: ¿será el debut de Sebastián Penco en el fútbol sanjuanino?

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Liga Sanjuanina programó la quinta fecha.

Este fin de semana, la Liga Sanjuanina entrará en una etapa clave con la disputa de la quinta fecha del Torneo Clausura. Con la tabla aún muy ajustada y varios equipos en plena lucha tanto por el campeonato como por la permanencia. Todos los cruces y el ¿debut de Motoneta Penco?

¡vuelve motoneta!: con 41 anos, penco jugara por primera vez el torneo local del futbol sanjuanino
Refuerzo de lujo

¡Vuelve Motoneta!: con 41 años, Penco jugará por primera vez el torneo local del fútbol sanjuanino
Foto: Prensa Desamparados. 
Sacudón en Puyuta

Elecciones en Desamparados: uno de los candidatos denuncia "irregularidades", aunque la asamblea se hace igual

La acción se abrirá este viernes a las 16 con dos partidos en simultáneo. Aberastain será local frente a Marquesado, con Rubén Riveros como árbitro. Al mismo tiempo, en El Templo, Trinidad recibirá a Árbol Verde en un cruce clave para seguir prendido arriba; Néstor Nievas será el encargado de impartir justicia.

La jornada sabatina será la más cargada del fin de semana, con cinco partidos programados. En Alto de Sierra, López Peláez, uno de los líderes del torneo, se medirá ante Alianza, que aún busca su primera victoria. Mauro Gómez será el juez principal.

Otro de los duelos atractivos se dará en la cancha de Juventud Unida, donde Minero —reforzado con la reciente incorporación de Sebastián Penco— enfrentará a Carpintería, bajo el arbitraje de Enzo Gómez. En tanto, en el Serpentario, Desamparados buscará recuperarse ante un necesitado San Lorenzo; el árbitro será José Díaz.

Por otro lado y más al Este, 9 de Julio se verá las caras con Colón, que viene de conseguir su primer triunfo en el certamen. El partido será dirigido por Jesús Allegue. En el cierre del sábado, desde las 16:30, el puntero Peñarol chocará con el vigente campeón, Unión, en el estadio Ramón Pablo Rojas. Martín Riveros será el árbitro.

Y el domingo llegará el cierre de la fecha con dos encuentros. Juventud Zondina será local frente a Villa Obrera, con Sebastián Brizuela como árbitro. Finalmente, en La Bebida, Rivadavia recibirá a Atenas, en un duelo importante para las aspiraciones de ambos. Eduardo Prior estará a cargo del partido.

Dejá tu comentario

Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta

