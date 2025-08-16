sábado 16 de agosto 2025

En Córdoba

Los Pumas debutan en el Rugby Championship con un exigente partido ante los All Blacks

El seleccionado argentino enfrenta a Nueva Zelanda en el Mario Alberto Kempes, por la primera fecha del torneo anual que reúne a las potencias del hemisferio sur.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Pumas nunca pudieron ganarle a Nueva Zelanda en casa.

La espera terminó: Los Pumas vuelven a la acción por los puntos y lo harán con un desafío mayúsculo. Este sábado, el equipo argentino se medirá ante los temibles All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el estreno de ambos por el Rugby Championship 2025.

El duelo entre Los Pumas y los All Blacks se jugará desde las 18:10 con transmisión de Disney+ y ESPN 2.

Cómo llegan Los Pumas y los All Blacks

El equipo argentino tuvo una ventana de julio con altibajos: perdió dos veces ante Inglaterra, pero cerró con una victoria frente a Uruguay. El dato ilusionante es el histórico triunfo ante los British & Irish Lions en Dublín, en la previa de la serie con los británicos y el test match rioplatense.

Por su parte, Nueva Zelanda viene de barrer a Francia en Oceanía, al ganar los tres partidos en los que se enfrentaron. De todos modos, los galos viajaron con un plantel alternativo y solo dieron pelea en el primer test.

Para los All Blacks, este será un debut especial: será la primera vez desde 2012 que jugarán dos partidos seguidos en Argentina por el Rugby Championship. No pasaba algo así desde 1991 ganaron dos veces en Vélez.

Justamente en estadio de Liniers, los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda volverán a verse las caras el próximo sábado.

El desafío: cortar la sequía en casa

Los Pumas buscan romper una racha histórica: nunca le ganaron a los All Blacks en suelo argentino. De 16 partidos jugados como locales, solo rescataron un empate inolvidable en 1985 (21-21 en Ferro). El resto, fueron todas victorias neozelandesas.

Sin embargo, el presente invita a soñar. En los últimos cuatro años, Argentina venció tres veces a los hombres de negro, aunque siempre fuera de casa: Parramatta (2020), Christchurch (2022) y Wellington (2024).

Los antecedentes: dominio neozelandés, pero con señales de cambio

La historia marca una clara supremacía de los All Blacks: ganaron 39 de los 43 partidos jugados. Los Pumas suman tres victorias y un empate. Por el Rugby Championship, será el duelo número 24, con 20 triunfos para Nueva Zelanda y tres para Argentina.

Córdoba será sede del seleccionado por sexta vez, tras 11 años sin recibirlo (la última vez fue ante Escocia en 2014).

Formaciones de Los Pumas y los All Blacks

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi.

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan. Entrenador: Scott Robertson.

  • Árbitro: Pierre Brousset (Francia).
  • TMO: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).
  • Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.
  • Hora de inicio: 18:10.
  • TV: ESPN 2 y Disney+.

La agenda de Los Pumas en el Rugby Championship

  • Sábado 16 agosto: Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) 18:10.
  • Sábado 23 agosto: Los Pumas vs All Blacks (Estadio de Vélez, Buenos Aires) - 18:10.
  • Sábado 6 septiembre: Australia vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville) - 1:45)
  • Sábado 13 septiembre: Australia vs Los Pumas (Allianz Stadium, Sydney) - 1:15
  • Sábado 27 septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban) - 11.00.
  • Sábado 4 octubre: Los Pumas vs Sudáfrica (Twickenham, Londres) – 11:00

FUENTE: Todo Noticias

desamparados comienza una nueva era, con martin sassul como presidente y tres idolos del club como aliados
Elecciones

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

Por Redacción Tiempo de San Juan

