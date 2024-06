El fútbol sanjuanino renueva la ilusión y se la juega: el rival a vencer para Argentina, la selección que puede ser sorpresa y el "tapado"

Nos volvemos a ilusionar. Este jueves 20 de junio comienza la Copa América 2024 , donde la Selección Argentina defiende el título obtenido en el 2021 ante Brasil y en el Maracaná. Por ser la última campeona, el equipo de Lionel Scaloni integra el Grupo A y será quien dispute el partido inaugural del certamen. El rival de la Albiceleste será Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. ¿Cuál será el rival a vencer? ¿Qué jugadores no deberían faltar en el once albiceleste? ¿Quién dará la sorpresa? Estas y otras preguntas responden periodistas, futbolistas y entrenadores sanjuaninos.

"La Selección está pasando por una etapa de disfrute, en la que ese amor y pasión que tienen los jugadores hacia la camiseta y país se traslada a la gente. En cuanto al juego, el equipo está con confianza. Todos tienen claro a qué juega la Selección, qué se busca hacer en cada partido y todos saben cual es su función y la función del compañero. Pero cada equipo tiene sus armas, creo que Brasil, Uruguay y Colombia son rivales muy duros. Por otro lado, en Argentina los jugadores que no pueden faltar en el 11 titular además de Messi son el Dibu, Romero y De Paul. Y respecto a los jugadores protagonistas, además de Messi lo sumo a Vinicius, Valverde y Luis Díaz", Fabricio "Titi" Paz, entrenador de Del Bono

"A la selección la veo muy bien, muy consolidada como grupo y como equipo. Para mí De Paul es muy importante en el equipo y no puede faltar. Y el que puede ser protagonista de esta Copa América es Julián Álvarez. Respecto a las demás selecciones, Brasil sería el rival, aunque ya lo venció y le ganó un título. Pero creo que la pica entre brasileros y argentinos está intacta. El tapado podría ser Uruguay", Hernán muñoz, jugador de Juventud Zondina.

dibu.png El Dibu, un titular indiscutido.

"Además de Messi, en el equipo tienen que estar el Dibu Martínez y Di María; ellos no pueden faltar en el arranque, por lo menos. El rival a vencer siempre es Brasil, aunque puede haber sorpresas como Uruguay, que es de temer con Bielsa y su experiencia en la Copa América. El equipo que puede dar la sorpresa podría ser Chile, si Gareca logra recuperar el espíritu luchador que tenía antes esa Selección. Y los protagonistas en la cancha podrían ser Vinicius y Lautaro Martínez", Ricardo Dillon, entrenador.

"En el once titular no puede faltar Di María, además de Messi. En cuanto a los rivales a vencer aparece Brasil por naturaleza, y el otro a vencer es Colombia, porque se ve fuerte. Ecuador puede dar la sorpresa. Y si de jugadores se habla, además de Messi, el otro que puede ser figura de Argentina por velocidad y porque no tenemos a ninguno con sus características es Garnacho", Edgardo "Cuca" Herrera, entrenador de Sportivo Rivadavia.

"Mi equipo para la Copa América es con Dibu, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, Molina, De Paul, Enzo, Mc Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Messi. Sobre los jugadores protagonistas, mis fichas están puestas en Endrick (Brasil) y Luis Díaz (Colombia). Y el rival a vencer para nosotros es Uruguay, porque está pasando por un muy buen momento. Y ojo con Colombia, que podría ser el tapado", Juan Villalobos, jugador de Sportivo Desamparados.

"Veo a la Selección muy bien, con muchas ganas de seguir ganando títulos. Para mí no pueden faltar en el once titular el arquero Martínez, Cuti Romero, Paredes y Di María, sin mencionar a Messi. Los que pueden ser protagonistas en nuestro equipo pueden ser Julián Álvarez, Di Marí y Cuti, aunque Garnacho puede ser el tapado de la Copa. De las demás selecciones, Brasil siempre es un gran rival. Pero creo que hoy el rival más duro es Uruguay, que puede dar la sorpresa porque está demostrando cosas muy buenas y creo que el gran responsable es el DT, Bielsa", Mauricio Fernández, entrenador de la Cuarta de San Martín.

bielsa.jpg La "Celeste" se mete como uno de los favoritos del certamen por la presencia de Marcelo Bielsa.

"Veo a la Selección muy bien para esta Copa América. El grupo se ve muy unido y eso es un plus más que se nota dentro de la cancha. No pueden faltar Dibu, Di María, Cuti Romero, Julián y De Paul. Y los que pueden dar qué hablar son Messi, sin dudas, y también Advíncula (Perú) y Soteldo (Venezuela). En cuanto a las selecciones, para mí Chile siempre es un rival duro en estas competencias pero Perú no se quedará atrás. Venezuela puede dar la sorpresa", Emiliano Schlamelcher, periodista de Nuestro Fútbol.

"Al equipo argentino lo veo muy bien, es un gran equipo con jugadores que saben a qué jugar y que dejan la vida por la camiseta. Y cada jugador que ponga Scaloni, lo va a hacer bien. Pero no tengo dudas que Messi va a hacer una gran Copa, como siempre. Y el tapado podría ser Carboni, que se ve que es distinto y va a aprovechar los minutos que le den. Sobre los rivales, Uruguay va a ser una selección muy fuerte porque tiene un gran técnico que sabe a lo que juega. Ecuador puede dar la sorpresa porque tiene jugadores jóvenes, con mucho hambre de hacer historia", Pablo Carrizo, jugador de Colón.

"La verdad es que le tengo muchísima fe a la Selección Argentina. Dos de los jugadores que no pueden faltar son el Dibu y el Cuti Romero. Yo creo que esos dos jugadores son fundamentales, al igual que Messi. El rival a vencer en esta Copa América sin dudas es Brasil, es el rival por presente más fuerte que nos puede llegar a tocar. También creo que Estados Unidos va a dar la sorpresa, y Canadá, pese a que le tocó una zona difícil, también la podría dar. Uruguay también va a hacer una muy buena Copa", Pachi Pascual, entrenador de Alianza.

"Claramente Argentina es una selección de élite con un cuerpo técnico muy amplio e inteligente. En el equipo no pueden faltar el arquero Martínez y la defensa que sostiene una propuesta ofensiva, el Cuti Romero. El rival a vencer, como siempre, es Brasil. En cuanto a las sorpresas, me gustaría que lo sea Uruguay y también Ecuador", Lolo Palacios, periodista de

"Argentina es una selección que puede llegar a hacer una muy buena Copa América, con jugadores que no pueden faltar como Messi y Di María. Tendrá rivales a vencer y creo que son Ecuador y Uruguay por lo que representa Marcelo Bielsa. También Chile, porque tiene buenos jugadores y un muy buen técnico como Gareca", Rodrigo Arancibia, jugador del Club Villa Hipódromo.