El estreno en San Juan del hijo de la Mole Moli: "Vengo a la cuna del ciclismo"

Tenía apenas 12 años cuando encaró a su padre y le dijo "quiero ser ciclista". A pesar de haber crecido entre guantes, admirando a un padre boxeador, campeón argentino y sudamericano de peso pesado, los pedales llamaron por completo la atención de Gerónimo Moli (17), hijo de Fabio "La Mole" Moli . Desde entonces no se bajó de la bici y después de haber participado en múltiples competencias, tanto en su Córdoba natal como en la categoría Libres de San Juan, ahora encarará el desafío más importante en su corta carrera deportiva: la Temporada de Ruta local, en la que todos quieren estar.

"Me llamaron por teléfono y me hicieron la invitación para estar en el equipo. Claro que no lo dudé, para todo ciclista foráneo la meta por cumplir es estar en San Juan, tener roce con los mejores. Es todo un sueño, un aprendizaje. La verdad que estar en un equipo profesional y nada menos que en la fundación de Saldaño, es una emoción muy grande. Es una chochura enorme", expresa el ciclista.

54369256_2539741346055722_7470541938567938048_n.jpg

Desde que empezó a pedalear ha visitado esporádicamente la provincia. Participó de la temporada local del ciclismo libre y algunos campeonatos infantiles y juveniles. En otro oportunidad también llegó a San Juan para concentrar de cara a un Campeonato Argentino. Siempre con el ciclismo de ruta, modalidad que más lo aficiona: "Me gustan las carreras más largas. Por ahí para la pista te preparas por cinco meses para correr 200 metros. Yo disfruto corriendo 120 kilómetros".

Pero esta nueva visita será la más especial de todas. Es que prácticamente se instalará hasta el verano de 2023. Si bien la temporada dará inicio este fin de semana con la Doble Cerrillo, el joven Moli se sumará recién para el Circuito Carlos Escudero. Esto se debe a que quiere despedirse de la competencia cordobesa con su padre: "Quiero correr la última con mi papá, es mi ídolo máximo. Él siempre me apoyo".

Mi papá nos prohibió el boxeo a todos Mi papá nos prohibió el boxeo a todos

Aún así Gerónimo reconoce estar ansioso por su estreno en San Juan. El compartir pelotón con Nicolás Tivani, su ídolo actual -también manifestó su admiración por el fallecido Nicolás Naranjo- y enfrentarse al calor y efervescencia del público sanjuanino lo tienen en una nube de alegría. "Creo que serán momentos únicos. Tener a la gente alentando y dándote fuerza a la vera de la ruta es importante. San Juan es la cuna del ciclismo por la gente, por sus corredores. Es el mejor ciclismo. ¿Qué carrera me gusta más? Y la Doble Difunta Correa, siempre quise correrla y ahora podré. Eso me pone la piel de gallina. Estar adentro, rodeado de los mejores, de grandes monstruos, será especial", confiesa el chico, quien sueña a futuro con su participación en la Vuelta a San Juan.

geronimo y su padre.jpg

Gerónimo Moli y sus inicios

La relación de Gerónimo y el ciclismo viene desde hace seis años. Y no nació de casualidad. Su bisabuelo, su abuelo y hasta un tío corrieron de manera profesional en la provincia de Córdoba. Su papá Fabio también incursionó en la disciplina, aunque lo hizo por escaso tiempo debido a su compromiso con el boxeo. "Cuando le dije a mi papá que quería ser ciclista, me agarró y me sentó para explicarme lo dura que era la actividad. Lo escuché, pero terminé diciéndole que quería correr igual", cerró.

Sé que disputar la Temporada de Ruta demandará más esfuerzo y el doble de dedicación Sé que disputar la Temporada de Ruta demandará más esfuerzo y el doble de dedicación