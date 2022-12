El elijo creer de una pareja rawsina: cábalas, aniversario de campeón y una propuesta de casamiento en pleno festejo mundial

La euforia por haber logrado la Copa del Mundo aún no cesa. El sueño de Lionel Messi y de todos los argentinos al fin tuvo sus frutos. Montiel le puso la frutilla del postre a un partido histórico y todo el país estalló en un grito de alegría, abrazos y llanto de felicidad. Todos a los autos, bocinazos y las calles de los caminantes que querían llegar a festejar a la plaza 25 de Mayo. Entre toda la multitud de fanáticos, se encontraban dos rawsinos que festejaron por dos: amor de campeones mundiales y una propuesta de casamiento en el medio de la espuma y el griterío por la Scaloneta.

Juan Pablo García (28) y Melina Castañeda (26) se conocieron en un cumpleaños hace 12 años y desde ese momento no se separaron más. Fruto de ese amor nació Ian Santino y este domingo se unieron para siempre en una propuesta de casorio en pleno festejo y en el medio de la Plaza 25: "Antes de empezar el Mundial, hice la promesa de que si la Selección salía campeona me casaba, más allá de llevar 12 años juntos, este era el momento indicado, el momento justo" , comentó Juampi a Tiempo de San Juan , aún eufórico por el título de la Scaloneta.

Pese a la felicidad de haber logrado la Copa del Mundo, Juampi sabía que tenía que hacer algo muy importante: "Ella no sabía nada y fue un amigo del trabajo que me encaminó la idea y así lo hice. El mejor momento para sorprenderla era en la plaza, delante de miles de almas".

Juampi también señaló que fue muy importante mantener las cábalas desde el principio para poder conseguir el título: "Contra México ella se tapó con una colchita de animal print y Argentina empezó a hacer los goles. A partir de ahí todos los partidos tuvo que seguir con esa colcha. Y la mía fue no tener ninguna camiseta de la Argentina hasta que termine el Mundial. Una vez que saliera campeón, ir a comprarla. A pesar de eso, mi señora me regaló una en el entretiempo con Francia y ellos nos empezaron a meter los goles, La revoleó tres metros y me dijo, 'ponete la remera que tenías puesta'. Eso nos quedó como cábalas y anécdotas".

Después del nerviosismo, la tensión y de haber llorado de alegría, los novios protagonizaron un momento de película cuando Juampi se arrodilló a pedirle casamiento en el medio de la plaza 25 y ante una multitud de sanjuaninos. Antes de cerrar, tiró un dato no menor: "Salimos campeones el 18 y el 19 fue nuestro aniversario número 12", la fecha que quedó para siempre en el corazón de todos los argentinos.