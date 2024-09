El drama de Mateo Kalejman, el ciclista sanjuanino que se perdió el Mundial por un 'descuido' de un comisario de carreras

El video que subió Kalejman a sus redes sociales dura más de dos minutos y en el relato cuenta el detalle que lo sacó de competencia, por la que se había preparado tres meses. "Una impotencia enorme, que me digan esto cinco minutos antes de largar me destroza", se refirió.

Antes de las carreras, los ciclistas se toman las medidas correspondientes para cada categoría, a lo que en principio le dijeron que era UCI 1 por la altura (menos de 1.80mtrs). "Estaba todo bien, le pedí que lo corroborara y me dijo que estaba todo perfecto. Pero al momento de largar y ya listo, me toman las medidas de la bicicleta y me dicen que tengo 2 milímetros más alto de lo permitido los acoples. Y le digo 'pero como voy a tenerlo más alto de lo permitido si vos me los mediste ayer y me dijiste que estaba perfecto. Y no, me dijo que no podía largar'", expresó Mateo en el video de sus redes.

"Una impotencia enorme de no poder hacer nada, he preparado esta competencia tres meses. He estado en Inglaterra preparando con el túnel del viento, entrené pura y exclusivamente para esto, todas mis carreras han sido con foco a esto, todo lo que hice en los últimos tres meses fue para esto y llegar y que cinco minutos antes de largar me digan esto, me destroza", aseguró Kalejman, que iba a estar representando a la Selección Argentina Sub-23 en el Mundial de Zurich.

Por último, dijo: "Por un error de un comisario, yo me perdí de correr un Mundial. Son injusticias de la vida. Me vuelvo a mi casa sin haber podido competir", cerró.

EL VIDEO QUE COMPARTIÓ EN SUS REDES SOCIALES: