El descargo del club que no dejó jugar a un chico: "Hicimos cumplir el reglamento"

"En primer lugar no me parece correcto que exponga al niño, pero el padre sabe lo que hace. Acá en Recabarren se están haciendo correctamente las cosas. Yo tengo muchos chicos en esa división y de los otros que quedaron afuera, ninguno lloró", expresó de antemano Alejandro Montaña, encargado del fútbol infantil de la institución zondina.

El entrenador comentó que intentó hablar con los padres del chico en cuestión, pero señaló que no lo dejaron dar sus respectivas explicaciones: "No me parece justo lo que hacen. Fue el primer partido que los chicos jugaron. Con el paso de los partidos vamos a hacer jugar a todos. Pero si cometí un error, pido disculpas".

Montaño explicó que para el encuentro citó a los 25 chicos que integran la división, aunque por "reglamento" sólo pudieron participar los 11 titulares y 7 suplentes. "He tratado de hacer cumplir el reglamento. Si hubiese tenido la posibilidad de hacerlo jugar a todos, lo hubiese hecho. Fue el partido. Tengo experiencia en esto, he trabajado con chicos. Es lindo y difícil, sobre todo por los padres. Pero de los errores se aprende y pido disculpas.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol explicaron que para el torneo de inferiores, por reglamento, sólo pueden convocar a 18 futbolistas: todos pueden jugar ya que no hay límite de cambios. En la Liga de Futbol infantil (LIFI), torneo en el que tendría que haber participado el niño por su edad (tiene 9 años), pueden participar todos los chicos ya que no hay existe un límite de convocados y modificaciones.