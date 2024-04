El curioso cruce entre Antuña y Miadosqui sobre el futuro entrenador de San Martín

"Me sorprendió la declaración de Antuña. No estamos buscando un entrenador y yo quiero que siga", afirmó Miadosqui en el post partido. Además, agregó: "Tal vez se quiere ir y no lo sabemos, pero tiene nuestro apoyo".

Vale recordar que Antuña le adelantó a Tiempo de San Juan hace 10 días atrás que por el momento no se estaba buscando DT: "Lo que diga y necesite el club, vamos a estar", había asegurado a este medio, ante la posibilidad de plantar bandera en el primer equipo del nacional.

Lo cierto es que a pese a tener el apoyo de toda la CD para quedarse, el ex jugador estaría buscando alternativas para tener pronto un ¿técnico oficial?. Habrá novedades...