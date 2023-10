El crudo análisis de los dirigentes sanjuaninos sobre el presente crítico del fútbol local

Augusto Pérez Garro - presidente de Sportivo Desamparados

"Creo que estamos así por la falta de unidad que hay entre los dirigentes. Hay mucha desunión y una competencia desleal, que la sobrepasamos del campo de juego y la llevamos a todos los estratos posibles. No se hace siempre, pero si se puede perjudicar al otro, se hace. También es cierto que en Mendoza los equipos grandes tienen mayor acceso a las decisiones de AFA y bregan por su fútbol. Pero acá, nuestro principal rival somos nosotros mismos. Una vez que nos superemos podemos empezar a compararnos con clubes de otras provincias. Incluso San Luis nos ha superado. Acá también hay poco apoyo de las economías regionales, la minería es la principal y por ahora no tuvimos suerte de que nos apoye. La parte privada no está apoyando como sí pasa en otras provincias y eso es fundamental para el financiamiento y presupuesto de un equipo".

Luis Varela - dirigente del Club Sportivo Peñarol

"Yo creo que el fútbol sanjuanino debe hacer un mea culpa, los dirigentes deben dejar el egoísmo de lado, las rivalidades, para empezar a pensar en conjunto. Y ese concepto tiene que salir de la casa madre, la Liga Sanjuanina de Fútbol. En la sede hablamos de una cosa y cuando salimos, hablamos de otra. No somos sinceros. Pensamos más como hinchas que como dirigentes. En la Liga Mendocina es otra cosa, los dirigentes se juntan, se prestan jugadores sin compromiso, se prestan maquinarias y se reparten hasta las semillas que entrega el Gobierno; se trabaja para beneficios de todos. Hay que aplaudirlos e imitarlos. Hay que profundizar el tema dirigencial, dejar al hincha en la tribuna y empezar a pelear por todos los clubes, sin favoritismo. También pienso que la Liga debe pensar en un campeonato y sistema más atractivo".

Juan Valiente - presidente Liga Sanjuanina de Fútbol

"El ejemplo más claro de la situación que atraviesa San Juan lo tenemos ahora con el tema del Regional Amateur, donde los clubes piensan en uno y no en lo colectivo. Desde mi punto de vista, San Juan debería tener sólo dos plazas para jugar el Regional y no debería tener invitaciones. Como clubes no deberían solicitar las invitaciones y sí apoyar a los clubes que les toque disputar el torneo por mérito deportivo. Tiene que ver con la solidaridad entre instituciones. Es contraproducente tener 11 clubes -por parte de la LSF- cuando deberíamos tener 2. De los 200 jugadores tenés 35 buenos para armar dos planteles competitivos y de esa manera salir a disputarle el torneo a los de afuera. Voy a tener una reunión con los dirigentes para que firmen un acta acuerdo y acepten las plazas que otorguen a San Juan. Que jueguen el torneo por mérito deportivo y no por invitación".

Vicente Mancuso - presiente de Atenas de Pocito

"En San Juan falta unión dirigencial e institucional. Tener a 11 clubes en el Regional Amateur no es bueno. Si a un jugador le ofrecen una plata en un club y una distinta en otro, no es conveniente. Así nunca terminas de armar un plantel competitivo y lindo para participar y competir con los otros. Hay que apoyar a los que lleguen por mérito deportivo. Lo que falta en el fútbol local es autocrítica. También es cierto que todo va de la mano de lo económico".

Pedro Campos - dirigente de Colón Junior

"Hay una problemática en el fútbol sanjuanino. Creo que el Estado nos ha hecho un bien con la ayuda económica, pero nunca es suficiente para un proyecto de ascenso de una categoría a otra. Es muy notoria la falta de apoyo por parte de los privados. Nosotros tenemos tres sponsors seguros de la parte privada y salen de los mismos dirigentes. Además, la ayuda del socio es muy poca y es muy difícil captarlos; el socio de paga la cuota en los momentos de competencia, pero cuando termina, no paga más. Después, la apuesta de tantos equipos en el Regional Amateur... la Liga Sanjuanina debe apostar a uno o a dos equipos por año, y volcar toda la ayuda a esos equipos, como ocurría en los viejos regionales, cuando incluso se prestaban gratis los jugadores. Se hace un gasto y esfuerzo tremendo, y al final no se logran los objetivos".