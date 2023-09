El contundente posteo de Enzo Pérez tras los rumores de crisis en River

River vive tiempos difíciles. Lo que era un camino de rosas hace un par de meses con el título de la Liga Profesional se transformó en pesadilla con las eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Argentina y el mal arranque de la Copa de la Liga. Para colmo de males, diferentes versiones confirmaron una ruptura entre los referentes del plantel y Martín Demichelis, que fueron desmentidas en la cena de la fundación del Millonario. Este jueves, Enzo Pérez colgó una foto en su Instagram que dice mucho, pese a no tener texto que la acompañe.

Si se habla de pesos pesados en River , el primer nombre que sale es el del mendocino. De flojo nivel en los últimos partidos, el capitán no fue inamovible para el DT a lo largo de su ciclo. No obstante, Enzo siempre fue titular en las paradas más difíciles del Millonario en 2023 y habría sido uno de los principales actores en una reunión "necesaria" entre Micho y los referentes para arreglar las cosas que se pudieron haber roto en los últimos días.

image.png

En la práctica de este jueves, el volante de 35 años posó para las cámaras junto a Milton Casco y Jonathan Maidana. Sí, otros referentes que no tendrían su continuidad asegurada más allá de diciembre. Sin dudas, no es casualidad que tres héroes de la Libertadores 2018 se muestren más unidos que nunca en horas de turbulencias. De hecho, estos tres caudillos fueron de los pocos integrantes del mundo River que no hablaron en la cena de la fundación del club, a la que Enzo llegó con muy mala cara y fue recibido por Leonardo Ponzio.

Al igual que sus dos viejos compañeros, Pérez tampoco sabe qué hará cuando llegue fin de año y su contrato con el club de sus amores finalice. Cabe recordar que el campeón de América con River no estampó su firma en mayo 2023, cuando ya tenía todo arreglado para su continuidad.

image.png

Un camino similar en las redes sociales tomó Manuel Lanzini. El refuerzo estrella de este mercado riverplatense subió una foto a las risas junto a otros jugadores de peso como Bruno Zuculini, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori y Pity Martínez.