jueves 14 de agosto 2025

En la mira

El Atlético Madrid, ¿suma a otro campeón del mundo?: el pedido extremo del Cholo

El Colchonero tiene entre cejas fichar al futbolista campeón con la Selección Argentina para la temporada. ¿De quién se trata?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Atlético Madrid, ¿suma a otro campeón del mundo?

El Atlético Madrid, ¿suma a otro campeón del mundo?

Luego de contratar a Thiago Almada, el Atlético de Madrid busca reforzar su plantel con otro futbolista de la Selección Argentina: Nicolás González. El delantero que actualmente milita en la Juventus podría recalar en la capital española por pedido expreso de Diego Simeone.

image

Las charlas existen y el interés del conjunto colchonero es serio, pero aún no han enviado ninguna oferta a las oficinas de la Vecchia Signora. La idea del equipo madrileño es abonar por su ficha y concretar un traspaso definitivo.

Según Transfermartk, el surgido de las inferiores de Argentinos Juniors está tasado en 24 millones de euros, aunque la Juve podría pedir algo más teniendo en cuenta que invirtió 28,5 el mercado pasado para hacerse con sus servicios.

Tras un gran paso por la Fiorentina, donde acumuló más de 120 partidos, González arribó a Turín con el objetivo de ayudar a levantar a una Juventus que ya no es lo que era años atrás. Comenzó con buen pie, pero una serie de lesiones musculares lo marginaron de varios partidos y no volvió de la misma manera. En total acumula 38 partidos con el más ganador de Italia; anotó cinco goles y repartió cuatro asistencias.

En el caso de arribar al Atlético de Madrid, Nico González sería el noveno refuerzo de un equipo que se encuentra en pleno recambio generacional. Además de Almada, arribaron los italianos Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori; Álex Baena, figura de Villarreal; y otros nombres más desconocidos para el espectro futbolero como Jhonny Cardoso, Marc Pubill, David Hancko y Santiago Mouriño. Además, concretaron los fichajes de Juan Musso y Clément Lenglet, que habían estado cedidos durante la temporada pasada.

Entre las bajas también hay dos argentinos, que desembarcaron en Norteamérica: Rodrigo De Paul se fue al Inter Miami, mientras que Ángel Correa dejó el club tras una década para marcharse a Tigres de México. También emigraron Saúl, Axel Witsel, César Azpilicueta, Reinildo, Rodrigo Riquelme, Horatiu Moldovan y Antonio Gomis.

Con muchas caras nuevas y Julián Álvarez como figura principal, el Atlético de Madrid buscará meterse en la disputa por La Liga ante unos Real Madrid y Barcelona que conformaron planteles estelares para esta temporada.

