El atleta Jesús Muñoz buscará la clasificación al Mundial

Con 30 años de edad y 5 años dedicados al atletismo, el deportista espera lograr llegar a lo más alto y cumplir su sueño con la disciplina que eligió y conoció gracias a su hermano quien fue el causante de entrar a ese mundo, gracias a la invitación que recibió de su parte a competir en una posta, desde ahí el deportista no imaginaba que vendrían cosas buenas para su vida.

“El atletismo significa mucho, es algo que me apasiona que me saca de lo cotidiano y que muchas veces comí gracias a este deporte”. “El atletismo significa mucho, es algo que me apasiona que me saca de lo cotidiano y que muchas veces comí gracias a este deporte”.