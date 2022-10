El argentino que diseñó la camiseta albiceleste para el Mundial y jugará para Angola

"Es un lujo poder ejecutar este proyecto. El sentimiento por Argentina va por dentro. Siempre estuvo la responsabilidad de no fallar, de que todo salga bien en cuanto a la indumentaria, para ello, hemos hecho el mayor de los esfuerzos y hemos utilizando las mejores materias primas disponibles en el mercado local. Claro, con una presión extra por mi situación”, reconoce al último el protagonista.

Martín tiene prácticamente normalizada e incorporada su historia y lazo que lo une a su país de origen, Argentina, y al país que lo adoptó deportivamente, Angola. Nacido en San Juan, disputó los Mundiales de 2003 y 2005, compartiendo equipo con el ya retirado Francisco “Panchito” Velázquez y con otro que todavía sigue en actividad y que estará en el Mundial que se aproxima, su comprovinciano Pablo Álvarez.

En Luanda el hockey es muy popular, pero todavía falta trabajo y recursos económicos para que crezca la disciplina En Luanda el hockey es muy popular, pero todavía falta trabajo y recursos económicos para que crezca la disciplina

noticia-300315-8b.jpg

Pero en 2009, mientras estaba instalado en Europa, empezó a disputar algunos torneos cortos en Angola. Fueron cuatro años insertándose en el hockey angoleño, ganando terreno y, sobre todo, respeto. Fue así que, en 2013, cuando el país sudafricano recibió la Copa del Mundo de hockey sobre patines, surgió la posibilidad de cambiar de camiseta. Desde entonces ha integrado los planteles nacionales que disputaron los mundiales desde 2013 a la fecha.

“Cuando estaba en el Liceo (España) empezamos a ir a Angola por torneos internacionales. Ahí se empezó a formar la relación. En el equipo todos tenemos el mismo sentimiento y la ilusión cada vez que vamos a disputar un Mundial. Es una prueba muy bonita que todo jugador quiere disputar. Estamos esperando el momento de la preparación, de estar todos juntos, para poder ya encarar el desafío”, comentó Martín.

noticia-220615-10b.jpg

El hockista sanjuanino señaló que en Angola están expectantes con el campeonato, que se desarrollará a partir del 5 de noviembre (Senior Masculino) en San Juan. Si bien están en contacto a través de WhatsApp, la ansiedad va en aumento con el correr de los días. Sobre todo, para él, quien disputará por primera vez un Mundial en su tierra y ante su gente: “Va a ser una linda experiencia. Todos los Mundiales de San Juan los viví por tele. Estuve en la preselección que disputó el del 2001, pero fui el último descartado, en 2011 no estaba en ningún seleccionado”.

El grupo que nos tocó nos da la posibilidad de dar pelea y de jugar por un tercer lugar El grupo que nos tocó nos da la posibilidad de dar pelea y de jugar por un tercer lugar

Otro condimento extra será el choque ante Argentina en etapa clasificatoria. Para Martín es algo natural y netamente deportivo, aunque confiesa que su familia sanjuanina hinchará lógicamente por él. “Dentro de la cancha es un equipo contra otro. Uno quiere ganar y no importa quién está en el otro lado. No pienso a qué país voy a enfrentar. Sea Chile o el que sea no hay sentimientos. Uno está concentrado en la competición, preparado para jugar y ganar. Es un deportivo y no hay mucho más que eso”, cerró.