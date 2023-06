Domínguez, el pocitano y arquero de Atenas que le atajó un penal a Prieto para que su equipo pase a la final

image.png

El Mirarol viene de eliminar a San Martín y Desamparados, dos grandes de San Juan que se habían mantenido en el lote de los de arriba todo el torneo

"Tenia fe, pero hay que ser realistas. Cuando yo llegue al equipo fue por un llamado de Luis (Pallaroni) para sumar experiencia en el plantel y además de traer a un arquero. Todo se fue dando. Dejamos afuera a San Martín, el primer grande y después nos toco ir a una cancha con mucha gente como lo es Sportivo. Vencimos a dos grandes con mucha historia y estoy muy contento de habérmelos chocado en una definición", relató el arquero a Tiempo de San Juan.

La ida fue empate 2-2 y todo se iba a definir en la vuelta. Un barrio Puyuta que acompañó y los goles que nunca llegaron. Partido cerrado, centros y contragolpes sin destino. Expulsiones y ... un penal casi en el final que se gritó como un gol para el pocitano Domínguez. Es que el delantero del Víbora reventó el travesaño y el partido les dio una nueva oportunidad.

"No me considero un atajador de penales, pero de todas las definiciones que he tenido, habré perdido sólo 2 o 3", comentó sobre el tiro desde los doce pasos en los 90 que pudo haber cambiado la historia.

El penal de Silvio Prieto estaba en el segundo lugar de la lista, y fue en ese momento que Domínguez se hizo una muralla para taparle al ídolo: "Tenía que tapar ese, más porque estaba en su cancha, con su gente. Sabía que si yo me hacia fuerte y lo atajaba, ellos iban a caer anímicamente, por el simple hecho de que era él y lo que habían errado en el partido. Por suerte lo pude atajar".

No lo conozco, pero lo admiro. Me parece un excelente jugador y tuve la suerte de haberlo visto en cancha. Pero esta vez se dio el gol a mi favor

El arquero pocitano dijo que cuando estuvo compartiendo plantel con Carlos Biasotti aprendió mucho de él al momento de pararse para atajar un penal: "Aprendi de un experto en penales como lo era Carlos Biasotti, fue mi compañero en Peñarol".

Sin título.jpg Sebastián Domínguez junto a Carlos Biasotti cuando atajaban juntos en Sportivo Peñarol

Con el triunfo de Atenas sobre Desamparados, el festejo en Pocito fue a lo grande. Las calles teñidas de con los colores del club y todo un departamento feliz: "Todo el boulevard estaba lleno de gente. Más allá de la rivalidad que hay entre Aberastain y Atenas (los dos clubes de Pocito en la Liga sanjuanina), la gente estaba muy contenta. Siempre van a a ver los partidos, aman el departamento, fue algo increíble el poder hacer felices a tanta gente".

ATENAS SE QUEDÓ CON LA TANDA DE PENALES