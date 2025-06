Doble derrota en Córdoba: San Martín perdió frente a Belgrano en el primer amistoso de pretemporada

El segundo también fue derrota 4-2. El Pirata anotó de la mano de Bryan Reyna en dos oportunidades, Joaquín Bazán y Julián Mavilla; mientras que para el elenco sanjuanino descontó Menéndez y González.

San Martín seguirá con su estadía en Córdoba y tendrá otro amistoso que será el sábado 21 de junio ante Talleres, que cuenta entre sus filas con el sanjuanino Rubén Botta.

Estos duelos, que se disputarán a puertas cerradas, servirán como banco de pruebas para el cuerpo técnico, que busca aceitar el funcionamiento del equipo, ganar rodaje y tomar decisiones respecto al armado definitivo del plantel. El equipo sanjuanino está obligado a hacer una campaña de "campeón" para evitar el descenso.

No todos fueron parte del viaje. Hubo dos ausencias que no pasaron desapercibidas: Gino Olguín y Hernán Lópes no se subieron al micro rumbo a Córdoba. En el caso del primero, la decisión ya venía tomada desde el arranque de la pretemporada, cuando Romagnoli le comunicó que no sería tenido en cuenta. Si bien hubo rumores de una salida, el defensor decidió quedarse y pelearla desde abajo. No alcanzó. El DT fue firme y lo dejó fuera de la lista.

Por su parte, Hernán Lópes, quien llegó al club en enero de este año pero sumó muy pocos minutos en el primer equipo, tampoco forma parte del grupo que trabaja en la provincia cordobesa. Su futuro también es una incógnita y resta saber si buscará continuidad en otro club o si intentará ganarse un lugar en Concepción.

Claro que no son las únicas "bajas" que se dan en el último tiempo. El equipo del Pueblo Viejo ya sufrió otras para encarar la segunda mitad del año. La más reciente fue la de Ezequiel Montagna, pieza importante en el ascenso pero con poca participación en el primer semestre de Primera. También se despidieron Maximiliano Casa, Edwin Pernía y Gastón Moreyra.