Diego Elizondo corrió la media maratón de Lucerna

Respecto a la experiencia, Diego comentó: “La carrera fue muy dura, con muchas subidas. Si bien estoy acostumbrado a entrenar en el dique, pero aquí había cuestas muy duras, que me pasaron factura, pero el principal problema fue el frío. Nunca había corrido con temperatura tan baja (5°), pero para quienes venimos de lugares más cálidos, lo sentimos, es más, creo que ni siquiera he entrenado con esa temperatura.

Consecuencia de ello, es que los músculos se contracturan y en subida, mucho más. De todos modos, terminé bien, no me sentía cansado. Si bien es cierto que no logré la marca que esperaba, estoy contento de haber estado en ese evento tan importante representando al Ejército, a San Juan y al país.

Con esto cierro el año y ya estoy pensando en 2024; ahora vienen días de descanso. Esto siempre da revancha por lo que espero poder cumplir los objetivos que me voy a proponer ahora”.