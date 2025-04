Desde Mundial de clubes de hockey hasta fútbol y kickboxing: la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Hockey sobre patines (internacional)

Mundial de Clubes Femenino – San Juan 2025 / Copa Banco San Juan

Desde el viernes 02 al domingo 04 de mayo de 2025, el estadio Aldo Cantoni será anfitrión de esta prestigiosa competencia internacional, avalada por World Skate y apoyada por el Gobierno de San Juan.

En la edición 2025 participarán los clubes sanjuaninos Deportivo Aberastain y Concepción Patín Club, en calidad de campeón y subcampeón panamericano vigentes respectivamente; y desde España arribarán Esneca Fraga y Vila Sana.

Venta de entradas.

Viernes 02/05

Semifinales

19:00 | Partido 1 | Club Patín Esneca Fraga (ESP) vs. Concepción Patín Club (ARG).

21:30 | Partido 2 | CP Vila Sana (ESP) vs. Deportivo Aberastain (ARG).

Entre los cuatro equipos participantes habrá ocho jugadoras argentinas campeones del mundo.

Domingo 04/05

18:00 | Partido por el tercer puesto (perdedor 1 vs. 2)

20:30 | Partido por el primer puesto (ganador 1 vs. 2).

Como parte del evento, el sábado 03/05 se llevará a cabo una jornada de legado formativo y técnico. Se habilitará un ciclo de charlas, bajo el lema ‘Mujeres en el Deporte: de la cancha a la vida. Estrategias para ser tu mejor versión’. Las invitadas de lujo serán las jugadoras Adriana Gutiérrez y Luciana Agudo. La actividad será libre y gratuita, y se celebrará a las 10:30 horas en el estadio Aldo Cantoni.

Kickboxing

2° “Race Warriors”

La velada se llevará a cabo este viernes 02 de mayo, desde las 21 horas, en el Club Julio Mocoroa de Concepción, en Capital. En el evento deportivo habrá un total de 20 combates, entre las categorías semiprofesionales y profesionales. Seis títulos estarán en juego a lo largo de la jornada.

El evento contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El pesado oficial y conferencia de prensa se dará el jueves 01, entre las 19 y 21 horas, en el estadio Aldo Cantoni.

Las entradas para el público se venderán en boleterías del estadio el día del evento. Precios: $10.000 pesos para tribuna y $20.000 para ring side.

Automovilismo

Rally sanjuanino – Copa San Juan Gobierno

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del campeonato sanjuanino. La competencia será del viernes 02 al domingo 04 de mayo en Pocito. Habrá cuatro pruebas cronometradas y todo el evento será en homenaje a Juan Burgoa. Organiza la Asociación Civil ‘San Juan Deportes y Competencias’, fiscaliza la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y apoya el Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La conferencia de prensa presentación será este miércoles 30/04 a las 19 en el estadio Aldo Cantoni. La rampa simbólica será este viernes 02, a las 21 horas, en Plaza Libertad del departamento.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Torneo de Inferiores – Femenino: este sábado 03/05, desde las 9 horas, en la cancha auxiliar del estadio San Juan del Bicentenario se disputará la tercera fecha del Torneo de Invierno. Estarán presentes San Martín, Atenas, Universidad, Alianza, Sportivo Rivadavia, Libertad Juvenil, Villa Obrera y Desamparados.

Supercopa Senior: este viernes 02/05, de 13 a 20 horas, en el estadio San Juan del Bicentenario con organización del Deportivo Social y Cultural Fútbol Senior.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación restante de la fecha 8 del Torneo Apertura.

Miércoles 30/04

21:00 | Hualilán vs. Las Águilas

Viernes 02/05 – 21 horas

Huarpes vs Sindicato Empleados de Comercio en Parque Norte

Krause vs Marquesado en Altas Cumbres

Barrio CGT Rawson vs Del Bono en Villa Hipódromo

Barrio Mercedario vs Unión (VK) en Hualilán

San Ricarco vs Barrio de Pie

Alianza vs. Desamparados

La Gloria vs. Villa Porres

Ciclismo

Infanto – Juvenil

Este domingo 04 de mayo se disputará la primera fecha del campeonato caucetero. La concentración será a las 8:30 y la largada desde las 9:30 horas. El lugar de competencia será en el óvalo departamental, ubicado detrás de la terminal de ómnibus del departamento. Participarán niños y niñas desde categoría pañales a 2007/2008. Organiza la subcomisión del Caucete Pedal Club y fiscaliza la Federación Ciclista Sanjuanina.

Atletismo

Iniciación – Recreo

La actividad destinada principalmente a niños, niñas y preadolescentes se celebrará este sábado 03, desde las 13:30 a 19 horas, en la pista atlética del Centro de Educación Física N°20 de Santa Lucía. El módulo 1 llevará por nombre ‘Carreras’. Los disertantes a cargo serán Matías Espejo y Alejandro Ocampo. Organiza la Federación Atlética Sanjuanina y apoya la Municipalidad de Santa Lucía y la Secretaría de Deporte.

Básquetbol

Federación de Básquetbol de San Juan

A lo largo del fin de semana se disputarán partidos oficiales del Torneo Apertura, en diferentes niveles y categorías.

Nivel 1 – Masculino: partidos programados de la fecha 6.

Miércoles 30/04 – 22 horas – Hispano vs. Inca Huasi.

Viernes 02/05 – 22 horas – Sporting Estrella vs. Unión Vecinal de Trinidad (UVT).

Libre: Lanteri.

Nivel 2 – Masculino: partidos programados de la fecha 5.

Viernes 02/05 – 21:45 horas – Sanjuanino Junior vs. Isca Yacú

Domingo 04/05 – 22 horas – Del Bono vs. UVT

Martes 06/05 – 21:30 horas – Inca Huasi vs. Estrella.

Libre: Macabi – El Ceibo.

Nivel 3 – Masculino: partidos programados.

Domingo 04/05 – 22 horas – Centro Impulso vs. Sanjuanino Junior.

Libre: Girona.

Nivel 1 – Femenino: partidos programados.

Fecha 5

Miércoles 30/04 – 20:30 horas – Universidad vs. Lanteri.

Fecha 6

Domingo 04/05 – 20 horas – Estrella vs. Del Bono, Jáchal vs. Urquiza y Lanteri vs. Isca Yacú.

Lunes 05/05 – 20:30 horas – Sanjuanino Junior vs. Universidad.

Hockey sobre patines (local)

Federación Sanjuanina de Patín

Primera División – Femenino: programación de la fecha 6 del Torneo Apertura.

Miércoles 30/04 – 21:30 horas (Primera) y 20:30 horas (Reserva)

Social vs. Huarpes.

Unión (VK) vs. Sindicato Empleados de Comercio.

Unión Vecinal de Trinidad vs. Lomas de Rivadavia.

Valenciano vs. Aberastain

Concepción Patín Club vs. Atlético Argentino

Barrio Rivadavia vs. Bancaria.