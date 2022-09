Desamparados se juega la categoría: "El partido más importante es este, si ganamos tenemos vida"

Partido importantísimo para Desamparados . De este dependerá su futuro en el Federal A. Al equipo que dirige Ricardo Dillon solo le quedan tres cartas y deberá poner todo para no descender. Dos de local y uno de visitante, los compromisos del Víbora en la competencia . El primero es el de este domingo ante Círculo Deportivo en el Estadio San Juan del Bicentenario. Tiempo de San Juan conversó con el DT sanjuanino, quien expresó la importancia de ganar este encuentro para tener esperanzas de salvar la categoría: "El partido más importante es este, no hay otro. Si ganamos tenemos vida" .

Desamparados tiene 27 puntos y está último en la zona del descenso. Dillon dijo que solo piensan en los tres puntos de este fin de semana y no en un empate, por más que sume: "No pensamos en otra cosa que ganar. Un empate nos dejaría con la obligación de ganar los dos partidos que vienen, con todo lo que eso significa. Si bien los números podrían darse, sería muy difícil. Como siempre dije, 'los números cierran cuando uno gana de local'. Tenemos que enfocarnos en este partido y no pensar en los otros. De ganar, hay que ver en qué situación quedamos cuando termina la fecha, recién ahí vamos a saber cómo salieron y cómo quedó el panorama. Se pueden dar resultados que nos pongan cerca o lejos".

Con este panorama y teniendo en cuenta que antes de su llegada estuvo Fuentes e Islas, afirmó que desde asumió en el Víbora, siempre fue buscando el equipo correcto para darle identidad: "Todos los partidos eran importantes y siempre dije que no nos podíamos dar el lujo de perder puntos porque después al final lo íbamos a necesitar. Hoy siento que es injusto en la situación en la que estamos, podríamos tener 4 puntos más. Se nos escaparon muchos en los últimos minutos y hubo partidos que merecíamos más. Actualmente estamos acá y tenemos que enfocarnos en este partido, es la pelota que sigue y es la más importante".

Asimismo, El Flaco aseguró: "No puedo decir que fue culpa de este o aquel, he tenido partidos importantes y desde el momento que tomé me hago responsable, a su vez, siento que he jugado con menos armas que los demás. No pude traer refuerzos, no pude armar el equipo y hubo arbitrajes que nos perjudicaron".

Si bien le quedan tres finales, o dos, que van a ser más que eso, Dillon fue crítico y le dijo a Tiempo: "Si el equipo llegara a perder la categoría, somos todos responsables de esa situación y hay que asumirlo. La gente y los demás sabrán quién más y quién menos. Siento que hay equipos a los que se los está ayudando y a nosotros no. Es claro que a Liniers (Bahía Blanca) y a Otamendi lo están ayudando, o por lo menos han tenido arbitrajes dudosos. A nosotros nadie nos ha regalado un punto. En Bolívar hicieron todo lo posible para que lo ganara el local y se lo terminamos empatando. Es una injusticia".

Por último, el DT de Desamparados se refirió al equipo y señaló que el grupo está bien y con ganas de salir a ganar el domingo cuando choque frente a Círculo Deportivo a las 16:30hs: "Todos estamos con la presión a cuestas y hay que asumirlas de la mejor manera, con la actitud al 100 por 100 en cada pelota. Eso es responsabilidad nuestra y de los jugadores, hay q hacerse cargo. A la presión hay que saberla manejar e ir como si fuese la ultima. Si ganamos en esta, vamos a tener una luz al final del túnel".