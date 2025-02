Desamparados, en la final por el ascenso: quién será su rival y cuál es la sede

Una de las finales por el ascenso se jugará en sede neutral y Sportivo tendrá que viajar a Pergamino, Buenos Aires para disputar su partido contra Ben Hur. No hay partido de ida y vuelta, esta llave es a partido único y el ganador asciende al Federal A.

No se ha dado a conocer el horario del partido.

Al realizarse en un estadio neutral, las hinchadas podrán estar presentes en el estadio. Cabe destacar que todavía no se ha dado a conocer el precio de entradas por parte de los clubes.

Las otras llaves por el ascenso son: Acción Juvenil vs Mitre de Posadas; Costa Brava de General Pico vs C.A.I. de Comodoro Rivadavia y Gimnasia de Chivilcoy vs Deportivo Graneros de Tucumán.