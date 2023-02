Desamparados hizo presentación de indumentaria y lanzó la campaña de socios

A menos de un mes de haber asumido la nueva Comisión, Augusto Pérez y Juan Tello se presentaron en sociedad.

IMG-20230203-WA0111.jpg

"Queremos mostrarles lo que es Desamparados. Que nunca más nadie nos diga que el club no nos necesita, porque sí. Desamparados es característico de San Juan. Que los socios no se vayan nunca más, porque cuando los resultados no se dan, no son los socios los que se tienen que ir, somos nosotros, los dirigentes", afirmó Pérez.

IMG-20230203-WA0110.jpg

Luego del discurso, los presentadores hicieron subir a los cuerpos técnicos y delegados de cada disciplina con dos jugadores. Estos llevaban la pilcha nueva marca Retiel, de Mendoza y la cual lucirán toda la temporada en sus diferentes disciplinas: fútbol, futsal y así también el femenino.

IMG-20230203-WA0115.jpg

IMG-20230203-WA0119.jpg

IMG-20230203-WA0118.jpg

Una parte fundamental de esta institución es la que abarcarán los profesionales de la Salud a quienes también presentaron y se llevaron sus aplausos, por ser eslabón muy importante del deportista en la institución.

Lo último del discurso tuvo que ver con la presentación de la campaña de socios. Esto estuvo comandado por el Secretario Gaby Navarro, dónde se tocó el tema de la condición societaria para ser dueño y partícipe de Desamparados. Y así aumentar la masa de los socios.

El evento cerró con el aliento de la murga de Sportivo Desamparados para iniciar un nuevo cambio y la campaña volvé.