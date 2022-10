Desamparados, herido y con bajas: las chances de salvar la categoría en el último suspiro

"Mataron el fútbol. El descenso estaba dado para que sea Camioneros y Desamparados, solo que con nosotros no pudieron. Fue un desastre" , apuntó el técnico Ricardo Dillon luego de la noche terrible que pasaron en Bahía Blanca cuando el Puyutano chocó con Liniers por la penúltima fecha del Federal A. El arbitraje de Joaquín Gil fue polémico y lejos de que 'el trabajo saliera bien', apareció Jairo Díaz para tapar una injusticia que podría haber condenado al descenso del Víbora. Todavía está vivo, tiene bajas y un cuerpo técnico que estará afuera, pero sin duda 'se juegan la última bala' en San Juan. Las chances de salvar la categoría en el último suspiro .

Con Camioneros ya descendido, Desamparados pelea salvar la categoría con Huracán Las Heras y Cipolleti. En las últimas horas el Globo mendocino le ganó 1-0 a Sansinena y le sacó tres puntos al Puyutano -ahora tiene 34-. Por su parte, el equipo de Río Negro juega mañana y de conocer su resultado, hay que sentarse con la calculadora.

Lo cierto es que el próximo descenso se conocerá el fin de semana siguiente. Desamparados está obligado a ganar, no tiene más chances que esas. Conseguir una victoria será vital para esperar y cruzar los dedos para que Huracán y Cipolleti no ganen. Este último, que no gane ni mañana ni el fin de semana próximo. Si el panorama es con derrota para ambos o para uno de ellos el domingo, el Víbora tendrá que ir a un partido de desempate en cancha neutral para conocer al equipo que descienda.

La fecha 34 y última del Torneo Federal A

La tabla y zona roja